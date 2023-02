L’imposant socket LGA-7529 des processeurs Intel Sierra Forest photographié

Le leaker YuuKi_AnS et notre confrère Hassan Mujtaba de WCCFTech ont publié les premiers clichés du socket LGA-7529. Pas d’inquiétude, ce n’est pas le socket de la prochaine génération de Core (les Meteor Lake se contentent d’un socket LGA-1851) mais celui de processeurs Xeon Sierra Forest. Ces puces, qui sortiront en 2024 selon Pat Gelsinger, PDG Intel, embarqueront exclusivement des E-cores, soit des cœurs à haute efficacité énergétique, plutôt que des P-cores (cœurs haute performance). Et pour ces puces, petits cœurs rime donc avec gros socket à 7529 broches.

© @9550pro / Hassan Mujtaba © YuuKi_AnS

Le processeurs Xeon Sierra Forest et la plate-forme Birch Stream ciblent les centres de données en nuage à haute densité ; les tâches de travail qui profitent d’un nombre très élevé de cœurs plutôt que de gros cœurs CPU délivrant d’importantes performances mono-threads. Soulignons qu’AMD explore également ce nouveau segment pour les centres de données avec ses EPYC Bergamo armés de cœurs Zen 4c.

© Intel

Processus de gravure Intel 3

Nous ignorons la quantité maximale de cœurs CPU pour les processeurs Sierra Forest, mais elle devrait logiquement être plus élevée que celle des Emerald Rapids et Granite Rapids. De fait, pour alimenter tous les cœurs en données et en énergie, Sierra Forest mobilisera donc 7529 broches, une quantité à mettre en comparaison des 4677 broches des processeurs Xeon Scalable Sapphire Rapids.

Hélas, les deux photographies ne révèlent pas grand-chose d’autre que le nombre de broches. Concernant Sierra Forest, nous savons simplement qu’ils bénéficieront de la gravure Intel 3 (7 nm EUV) et qu’ils débarqueront donc en 2024. À l’évidence, les fabricants de serveurs sont en train ou seront bientôt en mesure de tester ces CPU. Nous pouvons ainsi espérer quelques fuites qui nous permettront d’en apprendre davantage sur cette génération au cours des prochaines semaines.