Lisa Su confirme que les Ryzen 7000 arriveront au cours de ce trimestre

À l’occasion de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre, Lisa Su, PDG d’AMD, a clarifié la période de lancement des processeurs Ryzen 7000 et des cartes graphiques Radeon RX 7000. Les premiers arriveront au cours du troisième trimestre, soit avant le 30 septembre ; les secondes plus tard dans l’année, soit probablement au cours du quatrième trimestre. D’autre part, les processeurs EPYC Genoa débarqueront également en 2022.

Crédit : AMD

Au sujet des processeurs Ryzen 7000, Lisa Su a déclaré : « Nous sommes sur la bonne voie pour lancer nos tout nouveaux processeurs de bureau Ryzen 7000 en 5 nm et notre plateforme AM5 plus tard ce trimestre, avec des performances de premier plan dans les jeux et la création de contenu » ; à propos des cartes graphiques : « Alors que nous nous attendons à ce que le marché des graphiques de jeu soit en baisse au troisième trimestre, nous restons concentrés sur l’exécution de notre feuille de route GPU, y compris le lancement de notre GPU haut de gamme RDNA 3 plus tard cette année ».

Des processeurs annoncés fin août et lancés mi-septembre ?

Vous le constatez, Lisa Su ne communique pas de dates précises. Hassan Mujtaba de WCCFTech prétend toutefois les connaître. Notre confrère renseigne le 29 août prochain comme jour de la présentation officiel des puces. L’embargo sur les tests serait levé le 13 septembre. Enfin, la disponibilité réelle serait effective dès le 15 septembre.

Chez Intel, pour les processeurs Raptor Lake desktop, les fuites de ces derniers jours suggèrent une annonce le 28 septembre et une commercialisation le 17 octobre. Si le calendrier de WCCFTech est authentique, AMD aurait donc environ un mois d’avance sur son rival.

Du côté des processeurs pour serveurs en revanche, AMD a le champ libre pour ses EPYC Genoa : Intel a reporté la sortie de ses processeurs Sapphire Rapids à février ou mars 2023.

La situation est plus floue pour les cartes graphiques de nouvelle génération (RDNA 3 chez AMD, Ada Lovelace chez NVIDIA). Les deux entreprises pourraient jouer la montre le plus possible afin de permettre aux détaillants d’écouler les stocks de cartes des générations actuelles. Dans tous les cas, des Radeon RX 7000 et GeForce RTX 4000 seront certainement disponibles avant la fin d’année. Les propos de Lisa Su supposent toutefois que cette assertion ne vaut que pour le haut de gamme (Radeon RX 7900 voire Radeon RX 7800).

Sources : Tom’s Hardware US, WCCFTech