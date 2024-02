Meilleurs smartphones Oppo en 2024 : notre comparatif pour bien choisir

Notre top 3 des smartphones Oppo

Oppo n’est pas la marque de smartphone la plus connue en France, il faut dire que son arrivée ne date que de 2018. Pourtant, la rapidité avec laquelle elle s’est développée sur le marché est impressionnante. Aujourd’hui, on trouve ces modèles au côté des appareils Samsung ou Xiaomi, face auxquels les produits Oppo n’ont pas à rougir.

Trois gammes composent le catalogue de la marque pour un large éventail de smartphones. Grâce à cela, la firme entend bien se faire une place de choix à l’international. Dans ce guide, nous vous aidons à décrypter les différentes gammes du constructeur et nous mettons la lumière sur les meilleurs smartphones Oppo.

Oppo Find X5 Pro, le plus puissant

Oppo Find X5 Pro

Le Oppo Find X5 Pro compile tout ce que la marque sait faire de mieux en offrant des performances haut de gamme et des fonctionnalités premium, notamment au niveau de la photo. Il se destine aux utilisateurs exigeants et soucieux de leur budget. La première chose qu’on peut noter à son propos, c’est son châssis en céramique qui lui confère une certaine solidité.

Son design élégant est mis en valeur par son superbe écran de 6,7 pouces composé d’une dalle Amoled rafraîchi à 120 Hz. Il est à la fois lumineux et contrasté, une vraie réussite. Côté performance, on retrouve la célèbre et puissance puce Snapdragon 8 Gen 1 qui, encore en 2024, comblera la très grande majorité de vos besoins. D’autant plus qu’elle s’accompagne de 12 Go de RAM. Il se distingue aussi par la qualité de ses clichés. Trois objectifs, dont un grand-angle de 50 mégapixels, permettent de prendre des photos d’excellente qualité. Faisant de lui un très bon photophone.

Sa batterie de 5000 mAh lui confère une autonomie très généreuse. Et il embarque une recharge 80W qui lui permet d’atteindre 100% en 37 minutes. Ajoutons à tout cela un prix maîtrisé et qui a bien diminué depuis sa sortie et le Oppo Find X5 Pro devient un excellent candidat pour un smartphone premium abordable.

Oppo Find X5 Lite, le plus compact

Oppo Find X5 Lite

Version allégée du Pro, ce Oppo Find X5 Lite est certes moins cher, mais il n’est pas pour autant dépourvu d’argument. Et le premier, c’est sa finesse : 7,8 mm pour 173 grammes, les amateurs de smartphones compacts devraient l’apprécier. Son écran Amoled de 6,4 pouces possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz. S’il n’est pas aussi beau que celui de son grand frère, il offre une qualité d’affichage très satisfaisante pour toutes les utilisations.

Il équipe un processeur Dimensity 900 et de 8 Go de RAM. Ce qui lui permet de développer de solides performances. Sa batterie est légèrement plus faible que celle du modèle Pro, 4500 mAh, mais bien suffisante pour tenir 2 jours loin du chargeur. D’autant plus que ce dernier, d’une puissance de 65W, permet un rechargement complet en moins d’une heure.

Terminons avec le volet photo composé de 3 capteurs. Un principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ils offrent une qualité tout à fait convaincante pour un modèle de cette gamme. Le Oppo Find X5 Lite est donc un smartphone abordable, compact et performant.

Oppo Reno 8 Pro, un smartphone premium à un prix contenu

Oppo Reno 8 Pro

Le Oppo Reno 8 Pro représente la fourchette haute du segment milieu de gamme. En plus d’un design premium en verre et en aluminium, il possède d’un écran Amoled Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi profiter d’une grande dalle à la qualité d’affichage excellente.

Avec une puce Mediatek Dimensity 8100-Max accompagnée de 8 Go de RAM, il vous offrira de solides performances pour vos usages quotidiens et professionnels. Sachez qu’il n’existe qu’une seule version de 256 Go de stockage. On regrette, tout comme la gamme Find, l’absence de port Micro SD.

Avec une batterie de 4500 mAh qui vous permettra de tenir près de deux jours, et une charge rapide de 80W, il y a peu de chance que vous soyez déçu par son autonomie. Seule ombre au tableau : la prise de photos. Si leur qualité est satisfaisante, elle n’est pas exceptionnelle, notamment à cause de l’absence de téléobjectif. En résumé, cet Oppo Reno 8 Pro est un très bon smartphone premium pour tous ceux qui cherchent de bonnes performances sans casser leur tirelire.

Oppo Reno 8, le meilleur rapport qualité/prix

Oppo Reno 8

Alternative plus abordable à la version Pro, l’Oppo Reno 8 est un smartphone milieu de gamme proposant un excellent rapport qualité/prix. Son design élégant, ses performances équilibrées, la qualité de ses photos et de son affichage font de lui un excellent choix.

Il embarque un processeur MediaTek Dimensity 1200 ainsi que de 8 Go de RAM. Cette puce n’est pas la plus puissante du marché, mais suffit largement pour un usage quotidien classique. Avec une batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 80W, il dispose d’une autonomie très satisfaisante.

Côté photo, on trouve 3 objectifs, dont un capteur principal de 50 mégapixels qui vous permettra de prendre des clichés de bonne qualité. Et pour en profiter, il équipe une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Si l’on regrette les 120 Hz, l’affichage est tout de même très convaincant. Avec un prix attractif, d’autant plus que les revendeurs proposent souvent des promotions, le Oppo Reno 8 est un très bon milieu de gamme que nous vous recommandons chaudement.

Oppo A96, un smartphone abordable convaincant

Oppo A96

La série A d’Oppo, l’entrée de gamme du constructeur, propose des smartphones performants à un prix abordable. Le A96 est le modèle le plus puissant de la série. Il possède un processeur Qualcomm Snapdragon 680, efficace et équilibré, ainsi que d’une dalle Oled de 6,6 pouces. Son taux de rafraîchissement est de 90 Hz et permet une bonne qualité d’affichage pour cette gamme de prix.

Il dispose aussi d’une excellente batterie de 5000 mAh et d’une charge rapide de 33W. Encore une fois, c’est au niveau de la photo que la marque fait des sacrifices. Son capteur principal de 50 mégapixels est satisfaisant, mais malheureusement pas au niveau des autres smartphones du marché. Alors si les photos ne sont pas votre priorité, sachez que ce Oppo A96 vous conviendra parfaitement, car ses performances globales restent excellentes.

Oppo A54, le meilleur à moins de 200 euros

Oppo A54

Dans la catégorie des smartphones entrée de gamme, le Oppo A54 est un excellent candidat. Ses performances sont modestes, mais équilibrées. Et s’accompagnent de nombreux points positifs qui font de ce modèle un très bon produit.

À commencer par son écran LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz. Ce dernier est non seulement bien calibré mais permet aussi une navigation très fluide. Un bon point quand on remarque que le processeur est un SoC Qualcomm Snapdragon 480 accompagné de 4 Go de RAM. Pas de quoi rivaliser avec les machines haut de gamme, mais bien suffisant pour un usage quotidien (navigation et communication).

S’il ne dispose pas d’une charge rapide, il possède tout de même d’une batterie de 5000 mAh, de quoi tenir deux jours voire plus loin de la prise. Côté photo on trouve 4 capteurs : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels. La qualité photo est convaincante sans être incroyable. Le stockage n’est que de 64 Go, mais un emplacement micro SD vous permettra de l’agrandir. En résumé, cet Oppo A54 est un excellent choix abordable mais réservé à une utilisation modérée.

🤔 Pourquoi choisir Oppo ?

Oppo est le quatrième constructeur de smartphones mondial derrière Samsung, Apple et Xiaomi. C’est une marque bien installée sur le marché qui a su construire rapidement une gamme solide et variée pour toutes sortes d’utilisations. La firme est maintenant bien implantée dans l’écosystème Android.

Concernant la qualité de ses smartphones, leur popularité parle d’elle-même. Oppo est réputé pour concevoir des produits aux performances équilibrées, à l’autonomie solide et à la charge rapide.

L’excellent rapport qualité/prix des appareils Oppo est de plus en plus reconnu. Cela s’explique notamment par les concessions que fait la marque au niveau de la qualité de ses modules photos. Qui pourrait être améliorée par rapport à certains de ses concurrents. Cependant, les nouveaux modèles du segment haut de gamme, comme le Find X5 Pro, rattrapent ce point faible.

Comme nous venons de l’évoquer, la gamme des smartphones Oppo est vaste. Pour faire votre choix, il va donc être important de bien cerner vos besoins. Recherchez-vous un appareil performant qui vous permettra à la fois de naviguer, de jouer et de prendre des photos de bonne qualité ? Au contraire, vous utilisez votre smartphone de façon modéré, simplement pour la navigation et la communication ? Ces deux usages ne nécessitent pas les mêmes composants, et il sera dommage d’acheter un produit haut de gamme pour ne pas l’utiliser au maximum de ses capacités.

📱Comprendre les différentes gammes de la marque Oppo

Maintenant que vous avez déterminé quels sont vos besoins, il est temps de s’intéresser aux différentes gammes proposées par Oppo. Il est en effet parfois difficile de s’y retrouver parmi toutes les références.

Voici un rapide condensé :

Les Oppo Find X : il s’agit des smartphones haut de gamme de la marque. Ils sont dotés de caractéristiques techniques poussées pour séduire les utilisateurs exigeants.

: il s’agit des smartphones haut de gamme de la marque. Ils sont dotés de caractéristiques techniques poussées pour séduire les utilisateurs exigeants. Les Oppo Reno : ils reprennent certaines caractéristiques des Find X tout en faisant quelques concessions pour vous proposer un meilleur rapport qualité/prix.

: ils reprennent certaines caractéristiques des Find X tout en faisant quelques concessions pour vous proposer un meilleur rapport qualité/prix. Les Oppo A : il s’agit de l’entrée de gamme des smartphones de la marque, ils possèdent des caractéristiques modestes mais équilibrées et une excellente autonomie.

Oppo A54 – Crédit : Unsplash

Si vous avez correctement cerné vos besoins, vous savez normalement vers quelle gamme vous tournez. N’hésitez pas toutefois à être patient, les nouvelles sorties font souvent baisser le prix des smartphones Oppo, ce qui pourrait vous permettre d’acquérir un modèle plus performant pour un même budget.

🧐 Quelle différence entre Oppo et Xiaomi ?

Oppo est le concurrent direct de Xiaomi, il est donc normal de se poser la question. Ces deux marques proposent des smartphones très convaincants et à l’excellent rapport qualité/prix. Elles sont toutes les deux assez proches dans leur proposition.

S’il est difficile de comparer ces deux constructeurs, il peut être plus facile de comparer les modèles. Nous vous conseillons donc de bien cerner vos besoins. Sélectionnez dans les deux marques des smartphones équivalents et comparez-les en fonction de vos attentes. Chaque modèle ayant ses forces et ses faiblesses.

N’hésitez pas non plus à vous rendre en boutique pour les prendre en main. Les smartphones sont des objets du quotidien. Il est important de choisir un modèle qui possède un design qui vous plaît. Et une ergonomie adaptée à la taille de votre main et à votre utilisation.

🎮 Quel smartphone Oppo choisir pour jouer aux jeux vidéo ?

Oppo ne propose aucun modèle directement dédié aux gaming, comme Xioami avec sa gamme Poco par exemple. Cependant, cela ne veut pas dire qu’aucun smartphone ne permet de jouer, au contraire. Les modèles haut de gamme de la marque, notamment le Find X5 Pro ou le Reno 8 Pro permettent de jouer à des jeux vidéo mobiles en toute fluidité grâce à leurs processeurs puissants et à leur large écran.

Vous pouvez aussi vous tourner vers les appareils premium ancienne génération de la marque. Comme le Find X3 qui vous offrira des performances en jeu tout à fait correctes. Même si elles sont légèrement inférieures aux nouveaux modèles.

Vous l’avez peut-être vu tout au long de ce comparatif, les smartphones Oppo ne sont pas les plus généreux en stockage. C’est grâce à cela, entre autres, que la marque arrive à proposer des tarifs aussi intéressants. Cependant, il est légitime de vouloir l’augmenter pour pouvoir stocker plus d’application ou de contenu multimédia par exemple.

Pour cela, vous devez faire attention à ce que le modèle sélectionné dispose bien d’un emplacement pour carte Micro SD. C’est le cas par exemple du A54. Cependant, sur les modèles haut de gamme comme le Oppo Find X5 Pro ou le Reno 8 Pro, ce port a disparu au profit du design et de la finesse. C’est à l’achat qu’il vous faudra sélectionner la quantité de stockage que vous souhaitez, quand cela est possible.

