Meilleur smartphone Honor en 2024 : notre comparatif pour bien choisir

Honor, la marque chinoise qui était auparavant une filiale de Huawei, a pris son indépendance en 2020 pour proposer une vaste gamme, d’abord entrée et milieu de gamme, pour concevoir plus récemment des modèles premium. Pour tout savoir sur ces produits à l’excellent rapport qualité/prix, découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones Honor 2023.

Notre top 3 des meilleurs smartphones Honor

Honor 90, un milieu de gamme performant
Honor Magic 5 Pro, le smartphone Honor le plus puissant
Honor 50, le meilleur rapport qualité/prix

Fondée en 2013, la filiale de Huawei était avant tout spécialisée dans les smartphones premier prix en proposant des modèles performants à des prix très agressifs. C’est de cette façon qu’Honor a pu se faire une place sur le marché si rapidement, et séduire en même temps le cœur des utilisateurs.

Les sanctions prises à l’encontre de Huawei par les États-Unis auraient pu stopper son développement, mais la firme a été rachetée par un consortium d’entreprises chinoises, lui permettant de devenir indépendante. Les modèles de la marque sont maintenant plus diversifiés que jamais. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones Honor 2024.

Honor Magic 5 Pro, le smartphone Honor le plus puissant

Honor Magic 5 Pro Le smartphone Honor le plus puissant

850€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

899.90€ Voir l’offre

992.39€ Voir l’offre

1,048.93€ Voir l’offre

On aime Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Son très bel (et grand) écran

Son très bel (et grand) écran La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Son design original

Son design original Son autonomie généreuse On n'aime pas Son prix peu accessible

Son prix peu accessible Son poids

Son poids Sa charge rapide, qui aurait pu être plus rapide

Le Magic 5 Pro, l’un des modèles haut de gamme de chez Honor, a été conçu pour concurrencer les smartphones premium du marché. Son tarif se situe juste en dessous des 1000 euros. Il est composé de technologies de pointe et se positionne comme le flagship parfait.

Au niveau de son design, ce qui saute aux yeux en premier lieu, c’est son grand bloc photo circulaire. Ce dernier montre son positionnement en tant que photophone. Il se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus laser et stabilisation optique, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels également. De quoi prendre des clichés remarquables. Il a cependant le défaut d’alourdir le téléphone, gênant légèrement la prise en main.

Pour les afficher, il se dote d’une dalle grande Oled incurvée de 6,8 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa colorimétrie adaptative et sa haute définition permettent un très bon rendu. Du côté des performances maintenant, il est équipé de l’excellente puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée de 12 Go de RAM. C’est elle qui équipe la majorité des smartphones haut de gamme. Sa puissance vous permettra tous les usages, même les plus intensifs. Terminons en évoquant sa généreuse batterie de 5100 mAh. Peu de défauts viennent ternir le tableau de cet Honor Magic Pro 5 qui représente incontestablement un excellent choix, si vous en avez les moyens.

À lire également : que nous réserve le Honor Magic 6 ?

Honor Magic 6 Lite, le juste milieu parfait

Honor Magic 6 Lite Le juste milieu parfait

349€ Voir l’offre

Le Magic 6 Lite vient gonfler les rangs des smartphones milieu de gamme du constructeur. Et comme souvent avec Honor, c’est une vraie réussite. Pour moins de 400 euros, il vous offre un design des plus soigné, de la finesse, un bel écran Oled et une autonomie des plus intéressante. Bien sûr, il vous faudra tout de même faire quelques concessions.

Commençons par son écran, il se compose d’une dalle Oled au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa particularité est d’écran légèrement incurvé en façade, ce qui lui donne un aspect vraiment premium. Et surtout, il est vraiment solide. Honor vous encourage même à ne pas lui mettre de coque. Il est en effet certifié 5 étoiles auprès de l’organisme SGS. Solidité et qualité d’affichage, c’est déjà un très bon point. Côté performances, on trouve la puce Snapdragon 6 Gen 1 accompagnée de 8 Go de RAM. Ce n’est pas exceptionnel, mais suffisamment fluide pour une utilisation quotidienne modérée.

Sa batterie de 5300 mAh vous offrira une généreuse autonomie, on regrette simplement la présence d’un chargeur de 25 W uniquement. Terminons par les photos. Ce smartphone est équipé d’un grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La qualité des clichés est très bonne, mais il ne faudra pas vous attendre à des miracles de nuit. En résumé, un très bon modèle abordable et au rapport qualité/prix excellent.

Honor Magic 5 Lite, l’alternative plus abordable

Honor Magic 5 Lite L'alternative plus abordable

279€ Voir l’offre

279.90€ Voir l’offre

On aime Son bon rapport qualité/prix

Son bon rapport qualité/prix Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse Sa charge rapide 40W

Sa charge rapide 40W Son bel écran aux 120Hz adaptatifs

Son bel écran aux 120Hz adaptatifs Sa bonne qualité photo On n'aime pas Seulement 1 an de mise à jour

Seulement 1 an de mise à jour Chargeur rapide non fourni

Chargeur rapide non fourni Ses performances limitées

Le Magic 5 Lite, une alternative plus abordable au modèle Pro, propose d’excellentes performances à un tarif abordable pour un smartphone milieu de gamme. On est une nouvelle fois séduit par son design original et son bloc photo circulaire à l’arrière. Ce dernier contient un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Son écran se compose d’une dalle LCD de 6,6 pouces au rafraîchissement adaptatif de 120 Hz bien calibrée et lumineuse. Avec son processeur Snapdragon 695 et ses 6 Go de mémoire vive, il convient parfaitement à une utilisation quotidienne modérée, mais il ne permet pas de jouer à tous les jeux mobiles avec fluidité.

Terminons avec sa batterie de 5100 mAh très généreuse et qui vous permettra de tenir deux jours loin du chargeur sans aucune difficulté. D’autant plus que ce Magic 5 Lite est compatible avec une charge rapide 40W pour peu que vous investissiez dans le chargeur. On regrette simplement qu’Honor n’assure qu’une seule année de mise à jour. En résumé, un très bon smartphone aux performances satisfaisantes, au design original et au prix attractif.

Honor Magic 4 Pro, le smartphone premium au meilleur prix

Honor Magic 4 Pro Un smartphone premium au prix juste

569.90€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

On aime Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Son grand et bel écran Oled

Son grand et bel écran Oled Compatible charge rapide

Compatible charge rapide La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Son rapport qualité/prix On n'aime pas Son autonomie décevante

Son autonomie décevante Sa tendance à chauffer lors d'un usage intensif

Le Honor Magic 4 Pro prédécesseur du Magic 5 Pro, est un smartphone premium encore tout à fait d’actualité et rendu plus abordable par la sortie de son petit frère. Il propose des performances similaires qui satisferont sans aucun doute les utilisateurs les plus exigeants.

Son écran, une dalle Oled de 6,8 pouces et au taux de rafraîchissement de 120 Hz, est comparable à celle du Magic 5 Pro. Son design aussi, puisqu’il dispose d’un bloc photo circulaire composé de 3 capteurs : un grand angle et ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun ainsi qu’un téléobjectif de 64 mégapixels. Tout comme son petit frère, il est capable de prendre des photos d’une qualité remarquable.

Grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 1, il développe d’excellentes performances et ne vous refusera que peu de choses. C’est au niveau de sa batterie qu’il déçoit légèrement. Ses 4600 mAh vous permettront de tenir une journée entière, mais pas plus. Le Honor Magic 4 Pro, bien que moins performant que sa nouvelle version, reste un très bon choix pour un smartphone haut de gamme grâce à son excellent rapport qualité/prix.

Honor 90, un milieu de gamme performant

Honor 90 Un milieu de gamme performant

379.99€ Voir l’offre

385€ Voir l’offre

399.90€ Voir l’offre

447.96€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

On aime Son excellent rapport qualité/prix

Son excellent rapport qualité/prix Ses performances plus qu'honorables

Ses performances plus qu'honorables La qualité photo/vidéo

La qualité photo/vidéo L'autonomie généreuse

L'autonomie généreuse La charge rapide

La charge rapide Son bel écran incurvé On n'aime pas Le chargeur rapide n'est pas inclus

Le chargeur rapide n'est pas inclus Les photos de nuit un peu faibles

Quittons le segment des smartphones haut de gamme pour un modèle plus abordable mais tout aussi performant : le Honor 90. Ce dernier vous permettra, pour à peine plus de 500 euros, de profiter d’un produit au look premium, notamment grâce à son écran incurvé, et de performances très convaincantes.

Grâce à une puce Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition et 12 Go de RAM, vous aurez en effet la possibilité de profiter d’un smartphone efficace pour tous les usages, même lors de sessions de jeux vidéo. L’écran est doté d’une dalle Oled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR10+. Autant dire que la qualité d’affichage est excellente.

Une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide de 66W (attention, le chargeur n’est pas fourni) offrent non seulement une bonne autonomie mais aussi l’assurance de pouvoir charger le smartphone de 0% à 100% en 50 minutes. Terminons avec les photos, car son capteur principal de 200 mégapixels n’est pas à négliger. Deux autres objectifs de 12 mégapixels chacun l’accompagne, permettant la prise de très belles photos. Le Honor 90, qui d’ailleurs ne néglige pas non plus la partie vidéo et peut filmer en 4K à 30 FPS, offre un excellent rapport qualité/prix et représente un choix idéal.

Honor 50, le meilleur rapport qualité/prix

Honor 50 Le meilleur rapport qualité/prix

318.88€ Voir l’offre

443€ Voir l’offre

449.35€ Voir l’offre

On aime Son très bon rapport qualité/prix

Son très bon rapport qualité/prix Son bel écran Oled 120 Hz

Son bel écran Oled 120 Hz Son format compact

Son format compact Sa charge rapide 66W

Sa charge rapide 66W Ses performances honorables On n'aime pas Son autonomie un peu légère

Son autonomie un peu légère La qualité des photos perfectible

En dessous du 90, on trouve le Honor 50, un autre smartphone milieu de gamme mais proposé à un tarif encore plus abordable. Bien sûr, pour être aussi attractif, la marque a dû faire quelques concessions, mais il reste un excellent candidat.

Son écran est légèrement plus petit que le modèle 90, 6,7 pouces de dalle Oled rafraîchi à 120 Hz. Plus petit certes, mais pas moins qualitatif. Son processeur, le Snapdragon 778G, offre des performances très convaincantes. Il vous permettra même de jouer à des jeux vidéo de façon tout à fait fluide. Son autonomie de 4300 mAh est un peu légère, vous tiendrez une journée, mais pas plus. On retrouve toutefois, comme sur les autres produits, une charge rapide de 66W.

Terminons avec les photos, 4 capteurs équipent le bloc arrière donc un principal de 108 mégapixels. Il est capable de prendre des photos très convaincantes. Même s’il ne faut pas s’attendre à ce qu’il atteigne le niveau des smartphones plus équipés de la marque. Si vous êtes prêt à faire quelques compromis, cet Honor 50, avec ses nombreuses qualités, saura vous satisfaire amplement. Un excellent choix pour ceux qui souhaitent rester dans leur budget.

Honor 7XA, le meilleur premier prix

Honor 7XA Le meilleur premier prix

135€ Voir l’offre

150.06€ Voir l’offre

On aime Son prix abordable

Son prix abordable Son incroyable autonomie

Son incroyable autonomie Sa charge rapide

Sa charge rapide Sa bonne qualité photo On n’aime pas Des performances limitées

Des performances limitées Un écran un peu faible

Vous chezchez un smartphone endurant et abordable, peu importe si ses performances sont modestes ? Le Honor 7XA est parfait. Sa fiche technique n’est peut-être pas la plus impressionnante, mais pour environ 240 euros, il saura vous accompagner dans vos usages quotidiens (communication et navigation).

Il est équipé d’une puce Mediatek MT6765H Helio G37, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. S’il n’a pas été conçu pour performer en jeu vidéo, il saura remplir les fonctions de base. Côté écran, on trouve une dalle LCD de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Des caractéristiques assez faibles certes, mais suffisante pour une utilisation modérée.

Son gros point fort, c’est son autonomie. Avec une énorme batterie de 5330 mAh, vous allez pouvoir voir venir et tenir facilement 2 jours loin de la prise. Et en bonus, il est compatible avec une charge de 22,5W. Terminons avec les photos. Elles ne sont pas mémorables, mais de bonne qualité pour un produit de cette gamme. Et cela grâce à un capteur de principal de 50 mégapixels. Cet Honor 7XA est un bon choix pour qui cherche un smartphone endurant à un prix tout doux.

🤔 Qui est le constructeur Honor ?

À l’origine, Honor est une gamme de smartphones petits prix appartenant à la marque chinoise Huawei et fondée en 2013. C’est en 2020, alors que la maison mère est sanctionnée par les États-Unis, qu’elle prend son indépendance et est rachetée. Et si au départ, elle garde son positionnement entrée/milieu de gamme, elle conçoit vite des modèles plus perfectionnés. Pour finir par se placer sur un segment premium.

Les mobiles Honor sont ainsi destinés à toutes les utilisations et à tous les budgets. Ils proposent aussi bien des produits à la tarification très agressive que des modèles capables de rivaliser avec les grandes marques. C’est aussi ce large positionnement qui lui a permis de devenir si populaire rapidement, rattrapant des constructeurs tels que Xiaomi.

❓Pourquoi choisir Honor ?

Nous l’avons rapidement évoqué, Honor est une marque qui propose des produits ayant un excellent rapport qualité/prix. Le segment haut de gamme est performant en plus de proposer un design original se démarquant de la concurrence. Les smartphones du milieu et de l’entrée de gamme quant à eux sont tout aussi convaincants. Et ont le mérite de fonctionner sous Android. Honor représente en effet une alternative parfaite aux appareils Huawei, privés des services Google à cause de sanctions américaines.

Bien entendu, la marque réalise quelques concessions sur la fiche technique pour pouvoir proposer des tarifs aussi attractifs. Rien qui soit rédhibitoire pour qui cherche un produit ayant de bonnes performances, un look premium et un prix intéressant.

Pour les utilisateurs Huawei réticents à perdre les services Google et cherchant peu de changement, Honor est votre meilleure option.

Honor Magic 5 Lite – Crédit : Honor

👀 Quelles différences entre Huawei et Honor ?

Si, comme nous l’avons vu, Honor était auparavant une filiale de Huawei, ce n’est plus le cas depuis 2020. Elle appartient désormais à un groupement d’entreprises chinoises lui permettant d’échapper aux sanctions que subit Huawei. Ses smartphones sont donc équipés des services Google et des applications du Play Store mais aussi accès à des puces américaines (notamment les Snapdradon de Qualcomm), auxquelles n’a pas droit Huawei.

Cependant, en termes de conception, les différences ne sont pas flagrantes. Honor ayant en effet profité pendant quelques années de l’influence de Huawei sur ces produits. Si l’écart va en s’accentuant, on remarque encore de nombreuses similitudes.

🎮 Quel smartphone Honor choisir pour jouer aux jeux vidéo ?

Honor n’a pas de gamme dédiée aux gaming, cependant, les modèles les plus haut de gamme du constructeur vous permettront de jouer sans difficulté à n’importe quel jeu vidéo mobile Android récent. Les puces Snapdragon 8 Gen 2 et Snapdragon 8 Gen 1, qu’on retrouve dans les Magic Pro, sont en effet bien assez puissantes pour cet usage.

