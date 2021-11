Microsoft propose des Xbox Series X à quelques clients privilégiés

La Xbox Series X a récemment soufflé sa première bougie. La machine rencontre toujours un vif succès et la demande reste encore aujourd’hui nettement supérieure à l’offre. Afin d’éviter que la console ne tombe entre les mains de scalpers qui la revendent ensuite à prix d’or, Microsoft cible des clients Xbox : l’entreprise les contacte directement pour leur proposer d’acquérir une Xbox Series X.

C’est la découverte faite par Tom Warren de The Verge. Un message du Microsoft Store invite ces clients désignés à obtenir une console directement via un lien. D’ailleurs, selon notre confrère, il n’est pas possible d’acheter la console seule mains uniquement sous la forme d’un bundle comprenant la machine, deux manettes et un jeu (en l’occurrence Madden 22, GTA V, Rust, Far Cry 6, Hasbro Family Fun Pack, Mortal Kombat 11 Ultimate, Insurgency Sandstorm ou Diablo 2 Resurrected). Les critères pour être éligibles à cette proposition de Microsoft restent incertains. Il faudrait essentiellement avoir réalisé des achats en ligne sur le Microsoft Store, potentiellement en lien avec la Xbox. En outre, ce ciblage ne concernerait que les clients résidant aux États-Unis.

La solution trouvée par Microsoft permettra à certains clients US d’avoir l’occasion d’acquérir une Xbox Series X à un tarif correct avant les fêtes. En France, la console est difficilement trouvable ; quand elle l’est, c’est souvent à prix fort. Par contre, la Xbox Series S, moins puissante, est disponible à son tarif de 299 euros chez de nombreux détaillants. Bref, pour jouer aux jeux de nouvelle génération avec un rendu de Xbox Series X, mieux vaut se montrer patient et opportuniste ou passer par le Xbox Cloud Gaming par exemple, fraîchement débarqué sur Xbox Series X|S et Xbox One.

