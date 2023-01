NVIDIA confirme les spécifications de la GeForce RTX 4070 Ti et détaille ses performances

NVIDIA officialisera la GeForce RTX 4070 Ti demain. Cette carte graphique n’a plus de secret depuis plusieurs semaines, et NVIDIA l’a mentionnée sur son site il y a quelques jours : elle est apparue en tant que GPU recommandé pour l’application Omniverse View, au côté de la RTX A4500. Si cette première mention se bornait à l’appellation GeForce RTX 4070 Ti, depuis, NVIDIA a “accidentellement” affiché la page produit de la carte graphique à venir.

© NVIDIA

La page, immortalisée par par momomo_us, confirmait certaines spécifications. La RTX 4070 Ti possède donc bien 7680 cœurs CUDA et une fréquence Boost de 2,61 GHz ; 12 Go de mémoire GDDR6X. La fuite proposait aussi une comparaison des performances RTX 4070 Ti / RTX 3080 dans trois jeux : Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40,000 : Darktide et Cyberpunk 2077. NVIDIA ne spécifiait pas les taux exacts d’images par seconde délivrés par les deux GPU sur les titres en question en 1440p, mais renseignait des performances 1,8 à 3,5 fois supérieures à l’avantage de la RTX 4070 Ti. Une opposition flatteuse pour la RTX 4070 Ti donc, laquelle est certainement bien aidée par le DLSS 3.0. Reste que selon plusieurs résultats de benchmarks synthétiques, la carte Ada Lovelace à venir se situe entre les GeForce RTX 3090 et GeForce RTX 3090 Ti, voire devant cette dernière dans OctaneBench.

GeForce RTX 4070 Ti : le prix de vente recommandé rabaissé à 799 dollars ?

Scores 3DMark

Concernant les performances de la carte, nos confrères de VideoCardz en partagent de nouvelles sur toute la suite 3DMark. Nos confrères de précisent par leur source ; nous supposons qu’il s’agit de résultats internes : les GeForce RTX 4070 Ti sont dans les rédactions depuis plusieurs semaines et les tests n’attendent que l’autorisation de NVIDIA pour être publiés.

Carte graphique / benchmark Speed Way Port Royal TimeSpy

(1440p) GeForce RTX 4090 9991 26 109 35 962 GeForce RTX 4080 7155 (72 %) 17 871 (68 %) 28 057 (78 %) GeForce RTX 4070 Ti 5497 (55 %) 14 457 (55 %) 23 367 (65 %) GeForce RTX 3090 Ti 5896 (59 %) 14 858 (57 %) 21 744 (60 %) GeForce RTX 3090 5375 (54 %) 13 640 (52 %) 19 905 (55 %) GeForce RTX 3080 Ti 5310 (53 %) 13 240 (51 %) 19 589 (54 %) GeForce RTX 3080 4610 (46 %) 11 582 (44 %) 17 654 (49 %) GeForce RTX 3070 Ti 3748 (38 %) 8861 (34 %) 14 828 (41 %) GeForce RTX 3070 3442 (34 %) 8302 (32 %) 13 661 (38 %) Radeon RX 7900 XTX 5920 (59 %) 15 420 (59 %) 29 149 (81 %) Radeon RX 7900 XT 5034 (50 %) 13 622 (52 %) 25 680 (71 %) Radeon RX 6950 XT 3967 (40 %) 10 830 (41 %) 21 876 (61 %) Radeon RX 6900 XT 3790 (38 %) 10 393 (40 %) 20 622 (57 %) Radeon RX 6800 XT 3517 (35 %) 9534 (37 %) 19 182 (53 %) Radeon RX 6750 XT 2480 (25 %) 6282 (24 %) 13 591 (38 %)

GeForce RTX 4070 Ti

Coming Month XXhttps://t.co/Z6Hv1Vv7ol pic.twitter.com/7sudSwgsFZ — 188号 (@momomo_us) December 30, 2022

Source : VideoCardz