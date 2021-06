NVIDIA et Valve vont porter le DLSS sur Linux via Steam Proton

Si vous jouez sous Linux et que vous possédez une carte graphique NVIDIA RTX, sachez que l’entreprise a annoncé qu’elle collaborait avec Valve pour porter son DLSS (Deep Learning Super Sampling) sur cet OS via Steam Proton.

Dans le communiqué de presse qu’ont reçu nos confrères de Tom’s Hardware US, NVIDIA indique œuvrer avec Valve et « la communauté de joueurs Linux pour apporter le NVIDIA DLSS à Proton » ; cela, afin que « les joueurs Linux soient en mesure d’utiliser les cœurs AI dédiés sur les GPU GeForce RTX pour booster le framerate de leurs jeux Windows préférés fonctionnant sur le système d’exploitation Linux ». Niveau calendrier, NVIDIA fixe une prise en charge dès le mois de juin pour l’API Vulkan mais un peu plus tard, à l’automne, pour les titres DirectX.

GeForce RTX 3080 Ti : et si c’était elle, la “vraie” 3090 ?

Le DLSS, une technologie lancée en septembre 2018

Rappelons que le DLSS a fait ses débuts en septembre 2018 pour soutenir les premières cartes graphiques RTX sous architecture Turing. NVIDIA a introduit une deuxième version, le DLSS 2.0, en mars 2020. Dans les deux cas, la technologie n’est activable qu’avec des cartes graphiques RTX sous Windows.

Sans rivaux jusqu’alors, le DLSS va bientôt devoir composer avec la solution open source d’AMD baptisée FSR (FidelityFX Super Resolution). Nous verrons bien si cette méthode s’avère aussi efficace mais sur le papier, sa caractéristique open source lui confère un sérieux atout : Raja Koduri a confié il y a quelques heures que les cartes graphiques DG2 d’Intel pourraient l’adopter. Et à l’évidence, elle semble encourager NVIDIA à porter le DLSS vers d’autres systèmes d’exploitation. Enfin, dans un autre registre, notez que la Nintendo Switch Pro, qui utilisera toujours un SoC NVIDIA, miserait sur le DLSS pour offrir de la 4K en mode téléviseur.