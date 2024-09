Ryzen AI 300 : un nouveau pilote active deux technologies graphiques et libère leur puissance

©AMD

AMD vient de publier un pilote graphique spécialement conçu pour les processeurs Ryzen AI 300 “Strix Point”. Ce driver -non finalisé- introduit le support tant attendu de l’AFMF2 et de la VGM, deux technologies qui promettent d’améliorer l’expérience de jeu sur les ordinateurs portables et autres appareils dépourvus de carte graphique dédiée. L’AFMF2, basée sur l’intelligence artificielle, permet de doubler, voire tripler, le nombre d’images par seconde dans les jeux vidéo, tandis que la VGM offre une flexibilité accrue en matière de mémoire vidéo.

AFMF2 : fluidité et réactivité accrues

L’AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF2) est une technologie de génération d’images directement intégrée aux pilotes graphiques Radeon Adrenalin. Compatible avec les API graphiques DirectX 11, 12, OpenGL et Vulkan, l’AFMF2 fonctionne de manière transparente, sans nécessiter d’intégration spécifique de la part des développeurs de jeux vidéo. Contrairement à la première génération d’AFMF, cette nouvelle version met l’accent sur la réduction de la latence et l’optimisation des mouvements rapides, offrant ainsi une expérience de jeu théoriquement plus fluide et plus réactive.

Les résultats des benchmarks effectués par AMD sur des jeux tels que Cyberpunk 2077 semblent en tout cas prometteurs. L’activation de l’AFMF2 sur un processeur Ryzen 9 HX 370 se traduit par une augmentation de 78% du nombre d’images par seconde, permettant d’atteindre la barre symbolique des 100 FPS. L’AFMF2 prend par ailleurs en charge Radeon Chill, une fonctionnalité qui limite le nombre d’images par seconde pour réduire la consommation d’énergie et la chaleur générée par le processeur graphique.

VGM : exploiter le plein potentiel de la RAM

La technologie Variable Graphics Memory (VGM), également intégrée au nouveau pilote d’AMD, offre de son côté aux utilisateurs la possibilité d’allouer dynamiquement jusqu’à 75 % de la mémoire vive du système en tant que mémoire vidéo.

Sur un système doté de 32 Go de RAM, la VGM autorise par exemple l’allocation de 8 Go de mémoire vive supplémentaire à la partie graphique, permettant ainsi à la Radeon 890M d’un APU Ryzen AI 300 Series d’accéder à un total de 8,5 Go de mémoire. Cette augmentation permet de mieux faire tourner certains jeux vidéo, tels que Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui imposent des exigences minimales de VRAM pour fonctionner correctement.

Des performances graphiques de haut vol pour un APU

La combinaison de l’AFMF2 et de la VGM ouvre de nouvelles perspectives pour les joueurs sur PC portable et autres appareils dépourvus de carte graphique dédiée. Les benchmarks réalisés par AMD démontrent un impact significatif de ces technologies sur les performances graphiques des processeurs Ryzen AI 300. Dans des jeux tels que Far Cry 6, Horizon Zero Dawn Complete Edition, F1 23 et Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’activation de l’AFMF2 et de la VGM permet d’atteindre un framerate de 90 FPS en 1080p avec des paramètres graphiques élevés et le FSR activé.

La VGM ne sera en revanche pas disponible sur les anciennes générations de processeurs Zen4/RDNA3. Il semblerait donc qu’AMD ait fait le choix stratégique de se concentrer sur ses dernières générations d’APU pour déployer ses technologies les plus innovantes.