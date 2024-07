AFMF 2 : la génération de frame d’AMD évolue, moins de latence et des jeux plus fluides

AMD vient de présenter la nouvelle itération de sa technologie de génération d’images : le Fluid Motion Frames 2. Optimisé par l’intelligence artificielle, cet outil devrait réduire la latence et les déchirures d’écran en jeu et logiquement augmenter le nombre d’images par seconde.

Radeon RX 6800 ©AMD

La course à la meilleure technologie de jeu bat son plein entre FSR, DLSS, XeSS et autres. Chaque entreprise cherche à apporter la solution optimale la plus adaptée aux joueurs ainsi que divers outils devant améliorer leur expérience en jeu.

Le Fluid Motion Frames (AFMF) d’AMD est l’un de ces outils. Celui-ci permet à ses utilisateurs de grappiller quelques images supplémentaires en jeu grâce à la technologie de frame generation. En revanche, si le DLSS 3 de NVIDIA se sert de l’IA pour générer des trames, ce n’est pas le cas de l’AFMF déployé en octobre 2023.

AMD vient cependant d’améliorer encore une fois son AFMF avec une nouvelle version : le Fluid Motion Frames 2 (en tant qu’aperçu technique). Optimisé par l’intégration de l’intelligence artificielle, il est censé être plus personnalisable et plus performant. Cet AFMF 2 est actuellement pris en charge par les GPU RDNA 2 et RDNA 3.

De ce fait, seules les cartes graphiques d’AMD sont compatibles (pour l’instant). Sont inclus les puces du segment desktop et mobile : les Radeon RX 6000 et 7000, mais aussi les GPU intégrés comme les Radeon 700M et 800M.

©AMD

Quoi de neuf avec l’AFMF 2 ?

L’entreprise précise bien que sa technologie n’utilise pas l’IA pour générer les FPS supplémentaires, mais pour optimiser leur implémentation. De ce fait, l’algorithme IA offre une meilleure fluidité de la technologie.

Le contrôle des usagers sur la technologie a également été amélioré avec l’apparition de deux nouveaux modes (Performance et Search) dans les paramètres. Désormais, le profil par défaut est le mode “Performance” qui permet d’utiliser l’AFMF de façon plus globale, notamment sur les configurations moins musclées comme les iGP.

©AMD ©AMD

Évidemment, il est tout de même possible d’ajuster plusieurs variables selon les préférences de l’utilisateur. En revanche, quels que soient les paramètres utilisés, AMD affirme que la latence en jeu devrait être réduite par la génération de frames. Si cela peut paraître logique, l’entreprise précise que l’AFMF s’applique de manière uniforme peu importe le matériel et la définition utilisés par les joueurs.

Le tearing (ou déchirure) devrait également être réduit grâce à l’interopérabilité de l’AFMF 2 avec la technologie Radeon Chill qui permet de fixer une limite au nombre de FPS en jeu. Le nombre de jeux compatibles devrait être accru grâce à la prise en charge de Vulkan et d’OpenGL.

L’AFMF 2 peut-elle faire briller les GPU intégrés ?

AMD donne quelques exemples et prétend que la fluidité sur Cyberpunk 2077 s’améliore grâce à une réduction de 28% de la latence sur une Radeon RX 7900 XTX. Plus impressionnant, l’AFMF 2 peut atteindre 12% de latence en moins sur Counter Strike 2 avec un iGP Radeon 780M et un APU Ryzen 7 8700G.

Compte tenu des capacités de la nouvelle génération de puces graphiques intégrées, ces derniers chiffres sont prometteurs. Les performances des Radeon 890M s’approchent de celles des GTX 1070, jouer sur un iGP de manière confortable devient donc de plus en plus accessible.

©AMD ©AMD

En qualité d’aperçu technique, l’AFMF 2 est bien entendu encore perfectible. La technologie rencontre quelques bugs. Elle peut, par exemple, se désactiver toute seule dans certaines situations ou bien faire planter Baldur’s Gate 3 sur les nouveaux PC Ryzen AI 300.

Quoi qu’il en soit, il est plus que probable qu’AMD va continuer à optimiser sa technologie de génération de frames et rattraper peu à peu son retard sur la concurrence. Il faut espérer que les performances de l’AFMF 2 permettent aux outils de la firme de concurrencer ceux de NVIDIA.