Trois processeurs Alder Lake H55 supplémentaires surgissent dans Geekbench

Les Core i9-12950HX, Core i7-12850HX et Core i5-12600HX ; ils s’ajoutent aux Core i9-12900HX et i7-12650HX précédemment croisés.

Geekbench avait référencé un Core i9-12900HX il y a de cela une dizaine de jours. Ce processeur appartenant à la série Alder Lake H55 possède 8 P-cores et 8 E-cores, soit 16 cœurs / 24 threads. De telles configurations sont disponibles sur PC desktop mais en l’état, la gamme mobile Alder Lake se borne à du 14 cœurs / 20 threads (6 + 8). Outre le Core i9-12900HX susmentionné, la base de données Geekbench liste désormais d’autres références Alder Lake H55 : les Core i9-12950HX, Core i7-12850HX, et Core i5-12600HX.

Les deux premiers sont des 16 cœurs / 24 threads tandis que le Core i5 est un 12 cœurs / 16 threads. Le Core i9 affiche une fréquence de base de 2,5 GHz et une fréquence Boost de 4,9 GHz. Ces valeurs sont de respectivement 2,4 GHz et 4,7 GHz pour le Core i7, de 2,8 GHz et 4,6 GHz pour le Core i5. Précisons que le Core i5-12600H a une fréquence Turbo de 4,5 GHz.

Intel décline Alder Lake en version mobile : 20 nouveaux CPU pour inonder le marché

Moins d’unités d’exécution pour l’iGPU

Le site WCCFTech compare les scores obtenus par plusieurs processeurs dans les diagrammes ci-dessous. Forcément, les puces HX d’Intel s’arrogent le haut du classement à la fois en mono-cœur et en multicœurs.

Ces performances CPU accrues se font au détriment des performances graphiques. En effet, l’iGPU de ces processeurs HX hérite de 32 unités d’exécution seulement, contre 96 / 80 pour les autres puces mobiles de 12e génération.

Cet allégement du nombre de cœurs GPU ainsi que la hausse du PBP témoignent de la destination principale de ces processeurs HX : des PC portables relativement imposants dotés de GPU dédiés pour les joueurs et les professionnels.