TSMC est désormais le plus puissant fabricant de semiconducteurs au monde

Sa capitalisation boursière dépasse largement celle de Samung et d’Intel.

Le fondeur taïwanais TSMC est maintenant le fabricant de semiconducteurs le plus important au monde en matière de capitalisation boursière. La société, dont le prix d’une action s’élève à environ 66,40 dollars au moment d’écrire ces lignes, affiche une capitalisation boursière de 313 milliards de dollars.

C’est nettement plus que Samsung et NVIDIA, dont les valeurs boursières atteignent respectivement 261 et 257 milliards de dollars. Notez que NVIDIA a devancé Intel sur ce plan en début de mois.

51,9 % de la production mondiale de semiconducteurs

Selon TrendForce, au cours du deuxième trimestre 2020, TSMC s’est accaparé 51,9 % de la production mondiale de semiconducteurs. Cela représente une belle avance par rapport à Samsung ; le géant coréen se contente en effet de 18,8 % de parts de marché.

Ainsi, si TSMC arrêtera de travailler avec Huawei à partir de septembre, il ne devrait pas vraiment pâtir de cette perte. Outre ses contrats actuels, le fondeur peut envisager l’avenir sereinement avec, dans son carnet de commandes, les puces Apple Silicon, de mystérieux produits en 5 nm pour NVIDIA et potentiellement les GPU Xe d’Intel dans cette même finesse. TSMC prévoit aussi de construire une usine pour le 5 nm aux États-Unis.

Le futur s’annonce également prometteur au niveau technologique, avec le 3 nm prévu dès 2023 et le 2 nm déjà en cours de développement.

