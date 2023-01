Un prototype d’AMD Radeon Pro V420 déterré par un redditor

Un prototype d’une Radeon Pro, à l’esthétique et aux caractéristiques très similaires de celles de la Radeon Pro V420, une carte graphique professionnelle qu’AMD n’a jamais commercialisée. Les prestations du prototype sont pourtant très bonnes et auraient donné une très bonne carte en 2018.

Une Radeon inédite a fait irruption sur Reddit. Il ne s’agit pas de la prochaine RX 7000 d’AMD, mais très vraisemblablement d’une carte abandonnée qui était basée sur le GPU Vega 20. Lancé fin 2018, ce GPU sous architecture Vega, le premier gravé en 7 nm, a équipé de nombreuses références : Radeon Instinct MI60, MI50, Pro Vega II, Radeon VII, Radeon Pro VII… Il était aussi censé armer une AMD Radeon Pro V420, référence qui n’a finalement jamais vu le jour. Les clichés publiés sur le réseau social dévoilent une carte ressemblant fort à cette dernière.

Prototype Radeon Pro © NeedsMoreGPUs AMD Radeon Pro V420 © TechPowerUp

Les photographies du PCB exhibe le GPU Vega 20. Celui-ci a une surface 331 mm². Il possède ici quatre piles de mémoire HBM2 haute vitesse, pour 32 Go de VRAM. L’alimentation s’effectue via des connecteurs PCIe 8 et 6 broches, soit une puissance maximale de 300 W. GPU-Z rapporte une fréquence de 1700 MHz. Une fréquence courante pour ce GPU, qui atteint au mieux 1800 MHz au sein de la Radeon Instinct MI60. Enfin, ce prototype exploite l’intégralité du Vega 20 : 64 unités de calcul / 4096 processeurs de flux.

© NeedsMoreGPUs © NeedsMoreGPUs

Du NV1 à la GeForce RTX 4090, voici l’histoire des chipsets et cartes graphiques NVIDIA

Des performances au niveau

Le redditor (NeedsMoreGPUs) rapporte des températures inférieures à 80°C lors de ses tests, avec un ventilateur moulinant à 3800 tr/min. La carte délivre jusqu’à 6,4 TFLOPS de performance FP64. C’est une valeur équivalente à celle de la Radeon Pro VII mais inférieure (15,6 %) à celle de l’Instinct MI60 (7,4 TFLOPS).

© NeedsMoreGPUs

L’auteur ne précise pas la provenance de ce prototype. Il écrit simplement qu’il propose “un coup d’œil rapide à un échantillon non commercialisé de Radeon Pro Engineering – avec un Vega 20 7 nm entièrement activé (4096 Shaders, 32 Go HBM2) de la fin 2018”. AMD n’a jamais expliqué les raisons du non-lancement de la Radeon Pro V420. Les caractéristiques et les performances du prototype dépeignent pourtant ce qui aurait pu aboutir à une excellente carte graphique professionnelle en 2018.

Source : Reddit