Geekbench référence un Ryzen 7 7800X à 10 cœurs / 20 threads

Le Ryzen 7 5800X n’a pas fait partie des quatre premiers processeurs de cette série. AMD a préféré le Ryzen 7 7700X à cette puce, pour proposer un Ryzen 7 7800X3D pensions-nous. Une entrée sur Geekbench dévoile une réalité différente : un Ryzen 7 7800X à 10 cœurs / 20 threads, soit proposant deux cœurs de plus que le Ryzen 7 5800X.

Installé sur une carte mère Gigabyte B650 Aorus, le Ryzen 7 7800X est détecté par Geekbench avec une fréquence de base de 4,5 GHz et une fréquence Boost de 5,38 GHz. Surtout, il possède une inédite configuration à 10 cœurs plutôt qu’à 8. Cela lui confère 64 Mo de cache L3, deux fois plus que le Ryzen 7 7700X. Le système obtient 2097 et 16 163 points dans les tests monocoeur / multicœurs de Geekbench.

Une autre entrée révèle également le Ryzen 3 7300X. un plus modeste 4 cœurs / 8 threads. Ce Ryzen atteint 5 GHz et possède 32 Mo de cache L3. Les scores obtenus sont de 1984 et 7682 points.

Rappelons qu’hier, Geekbench avait également recensé le Ryzen 7 7700.

Scores Geekbench Ryzen

Ces scores sont mis en perspective avec ceux d’autres Ryzen dans le tableau ci-dessous. Le second tableau compare les caractéristiques des différents processeurs.

Processeur Cœurs / Threads Score mono-coeur Score multicoeurs Ryzen 9 7950X 16 / 31 2191 22 860 Ryzen 9 7900X 12 / 24 2188 19 264 Ryzen 7 7800X 10 / 20 2097 16 163 Ryzen 7 7700X 8 / 16 2161 14 027 Ryzen 7 7700 8 / 16 2062 12 685 Ryzen 5 7600X 6 / 12 2125 11 215 Ryzen 3 7300X 4 / 8 1984 7682 Ryzen 9 5950X 16 / 32 1689 16508 Ryzen 9 5900X 12 / 24 1670 13939 Ryzen 7 5800X 8 / 16 1669 10328 Ryzen 5 5600X 6 / 12 1614 8151 Scores Geekbench

Spécifications Ryzen