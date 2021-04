GFN Thursday : 34 jeux ajoutés à la bibliothèque GeForce Now en avril, dont Outriders

Nous sommes le premier jeudi du mois ; NVIDIA dévoile donc la liste de tous les jeux qui intégreront son service GeForce Now d’ici le 1er mai. Dès aujourd’hui, 13 jeux, dont Outriders, rejoignent la bibliothèque du GeForce NOW ; 21 titres suivront dans les prochaines semaines.

La liste des jeux ajoutés en ce 1er avril est la suivante :

OUTRIDERS (Le jour du lancement sur Epic Games Store & Steam)

Narita Boy (Depuis son lancement le 30 mars)

Tales of the Neon Sea (Gratuit sur Epic Games Store, 1er au 8 avril)

A-Train PC Classic (Steam)

Endzone – A World Apart (Steam)

Forts (Steam)

Might & Magic X Legacy (Ubisoft Connect)

Mr. Prepper (Steam)

Nine Parchments (Steam)

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (Steam)

Rhythm Doctor (Steam)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (Steam)

Styx: Master of Shadows (Steam)

Disponibles plus tard en avril :

41 Hours (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Chinese Parents (Steam)

Earth Defense Force: Iron Rain (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Steam)

POSTAL 4: No Regerts (Steam)

R-Type Final 2 (Steam)

Shio (Steam)

Spintires (Steam)

Stronghold 2 (Steam)

Stronghold 3 Gold (Steam)

Stronghold Crusader 2 (Steam)

Stronghold Crusader HD (Steam)

Stronghold HD (Steam)

Stronghold Kingdoms (Steam)

Tomb Raider: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Epic Games Store & Steam)

Torchlight III (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)

Watch Your Ride – Biking Game (Steam)

Par ailleurs, pour le jeu Outriders, comme prévu, le DLSS est disponible dès le lancement. Selon NVIDIA, « grâce au DLSS, chaque GPU GeForce RTX peut atteindre 60 images par seconde en 1440p, et l’augmentation de la performance en 4K atteint 73%, transformant chaque GPU à partir de la GeForce RTX 3060 Ti en GPU 4K ».

Enfin, la société en profite pour rappeler qu’elle « offre désormais une copie numérique Steam d’Outriders aux acheteurs d’ordinateurs portables GeForce RTX éligibles chez les partenaires participants » dans le cadre d’un bundle.