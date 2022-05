La Radeon RX 6300 ressurgit dans des pilotes Linux

Outre les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400, Beige Goby, alias Navi 24, propulserait une autre carte graphiques desktop.

Les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 équipées de GPU Navi 24 ne sont déjà pas des foudres de guerre, mais AMD envisage de poursuivre dans cette voie en dégainant une Radeon RX 6300. Cette référence a été évoquée pour la première fois début avril. De récents pilotes graphiques pour Linux 5.19 contiennent des références à un SKU Beige Goby (Device ID 0x7424) inconnu au bataillon : si Beige Goby n’a rien de mystérieux (c’est le nom de code du GPU Navi 24), l’identifiant est en revanche inédit.

Crédit : PowerColor

Pour l’architecture RDNA 2, la Radeon RX 6400 clôt actuellement la gamme de cartes graphiques desktop par le bas. Or, pour la plateforme mobile, ce privilège revient à la Radeon RX 6300M. Le lancement d’une telle référence pour des ordinateurs fixes serait donc assez logique. Néanmoins, précisons qu’il n’existe pas de Radeon RX 6400M.

2 Go de GDDR6

Les spécifications de cette supposée Radeon RX 6300 sont floues à ce stade. Nous pouvons éventuellement les spéculer à partir de la Radeon RX 6300M. Celle-ci propose 768 processeurs de flux, comme la Radeon RX 6400. Elle se contente de 2 Go de GDDR6 sur un bus de 32 bits et de 8 Mo d’Infinity Cache. La bande passante mémoire est de 64 Go/s. Enfin, la Radeon RX 6300M a une puissance maximale de 25 W. Il est possible que la Radeon RX 6300 conserve un TBP inférieur à 30 W.

Carte graphique Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6400 RX 6300 Architecture 7 nm RDNA2 7 nm RDNA2 6 nm RDNA2 6 nm RDNA2 6 nm RDNA2 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Navi 24 Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo 16 Mo / 8 Mo ? Processeurs de flux 2048 1792 1024 768 768 Ray Accelerators 32 28 16 12 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz 2610 MHz 2039 MHz À déterminer Fréquence Boost 2589 MHz 2491 MHz 2815 MHz 2321 MHz À déterminer VRAM 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 2 Go GDDR6 Vitesse mémoire 16 Gbit/s 14 Gbit/s 16 Gbit/s 14 Gbit/s À déterminer Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit 64-bit / 32 bit ? Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 128 Go/s 112 Go/s À déterminer TBP 160 W 132 W 107 W 53 W À déterminer MSRP 379 dollars 329 dollars 199 dollars 159 dollars À déterminer Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 Janvier 2022 (OEM)

Avril 2022 (DIY) À déterminer

