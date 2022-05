La Radeon RX 6300M galère dans Geekbench

BenchLeaks a déniché deux résultats dans le benchmark Geekbench pour la carte graphique mobile AMD Radeon RX 6300M. Précisons que cette référence est la plus modeste déclinaison RDNA 2 disponible. Dans le cas présent, elle prend place au sein d’un ordinateur HP ZHAN 99 Pro G9 All-in-One en compagnie d’un processeur Intel Core i7-12700 (12 cœurs / 20 threads dans une configuration en 8+4) ; soit un drôle de mariage entre un GPU mobile et un CPU desktop.

Le système obtient un score OpenCL de 30 044 points ; Vulkan de 24 371 points. Pour mettre ces résultats en perspective, la carte graphique NVIDIA GeForce MX450 marque respectivement 29 000 points et 24 700 points.

Décevante la RX 6500 XT ? Normal, le GPU Navi 24 a été conçu pour les ordinateurs portables

2 Go de VRAM seulement

La Radeon RX 6300M mobilise un GPU Navi 24 fortement bridé. La carte graphique n’exploite que 12 unités de calcul, soit 768 processeurs de flux. Quant à la fréquence jeu, elle plafonne à 1512 MHz. Côté mémoire, on retrouve 2 Go de GDDR6 à 18 Gbit/s et 8 Mo d’Infinity Cache. Le bus mémoire de seulement 32 bits limite la bande passante à 72 Go/s. AMD renseigne des performances de calcul en demi-précision maximales de 6,27 TFLOPs / en simple précision maximales de 3,13 TFLOPs. Le seul « atout » de la RX 6300M est, éventuellement, sa consommation de 25 W. De fait, l’iGPU Radeon 680M des récents Ryzen 6000 mobiles possède le même nombre d’unités de calcul mais profite d’une fréquence Boost de 2,2 GHz.

Bref, clairement, au vu des résultats et des spécifications, la Radeon RX 6300M n’a pas beaucoup d’éléments en sa faveur.

Référence GPU Processeurs de flux Fréquence jeu VRAM Bus mémoire Infinity Cache Puissance du GPU RX 6800M Navi 22 2560 2300 MHz 12 Go G6 192-bit 96 Mo Jusqu’à 145+ W RX 6700M Navi 22 2304 2300 MHz 10 Go G6 160-bit 80 Mo Jusqu’à 135 W RX 6600M Navi 23 1792 2177 MHz 8 Go G6 128-bit 32 Mo Jusqu’à 100 W RX 6500M Navi 24 1024 2191 MHz 4 Go GDDR6 64-bit 16 Mo Jusqu’à 50 W RX 6300M Navi 24 768 1512 MHz 2 Go GDDR6 32-bit 8 Mo Jusqu’à 25 W

Source : Tom’s Hardware US