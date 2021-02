La RTX 3060 est en moyenne 11 % plus performante que la RTX 2060 sur 3DMark

NVIDIA lance sa RTX 3060 aujourd’hui. L’embargo sur les tests court jusqu’à 15 heures, nous vous livrerons donc notre verdict sur cette carte en milieu d’après-midi. En attendant, voici quelques indices supplémentaires sur les performances de cette RTX 3060 via des tests synthétiques. Si sur AOTS, elle devançait légèrement la RTX 2070, ses prestations sont moins avantageuses ici. En moyenne, la RTX 3060 obtient des résultats 11 % supérieurs à ceux de la RTX 2060 ; elle se situe à peu près au niveau d’une RTX 2060 Super.

En préambule, rappelons que la RTX 3060 embarque 3 584 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 192 bits. Ses fréquences GPU de référence sont de 1,32 GHz (base) et 1,78 GHz (Boost).

Le mécanisme ‘anti-minage’ implémenté sur la RTX 3060 s’illustre en vidéo

Les résultats

Les valeurs recensées dans le tableau ci-dessous sont communiquées par VideoCardz.