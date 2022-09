Le FSR 2.1 fait ses débuts dans Farming Simulator 22

AMD annonce que son FidelityFX Super Resolution 2.1 est désormais disponible pour les développeurs sur GPUOpen et que cette version est déjà déployée dans la dernière mise à jour de Farming Simulator 22 (1.7.1). Selon l’entreprise, le FSR 2.1 réduit les images fantômes et le scintillement par rapport au FSR 2.0.

120 jeux FSR 1.0 / FSR 2.0

La société rappelle que sa technologie de mise à l’échelle temporelle a soufflé sa première bougie en juin dernier. FSR 1.0 et 2.0 compris, le nombre de titres la prenant en charge s’élevait à un peu plus de 110 à ce moment (plus de 120 désormais). Concernant plus spécifiquement la version 2.0, déployée il y a un peu plus de trois mois et demi, elle supporte ou devait supporter 34 jeux en comptant les 6 titres annoncés lors de la Gamescon fin août. AMD vient d’en ajouter 11 supplémentaires, portant le total des jeux FSR 2 disponibles et à venir à 45.

Les 11 nouveaux jeux FSR 2 officialisés sont : Choo-Choo Charles, Cyberpunk 2077, Deep Rock Galactic, Destroy All Humans ! 2 – Reprobed, Miasma Chronicles, No One Survived, Project Haven, Scathe, Scorn, VEIN et Red Dead Redemption 2.

Les 45 jeux compatibles FSR 2.0

Sur les 45 jeux estampillés FSR 2.0, 20 le proposent déjà, 25 le feront prochainement. Les listes exhaustives sont celles-ci :

1. Chernobylite 8. Ghostwire: Tokyo 15. Shibainu – VR Katana Simulator 2. DEATHLOOP 9. God of War 16. Swordsman HD 3. Deep Rock Galactic 10. Marvel’s Spider-Man Remastered 17. The Bridge Curse Road to Salvation 4. Destroy All Humans! 2 – Reprobed 11. Red Dead Redemption 2 18. Thymesia 5. Dying Light 2 Stay Human 12. Remnants 19. Tiny Tina’s Wonderlands. 6. Edge of the Abyss Awaken 13. Scathe 20. VAIL VR 7. Farming Simulator 22 14. SCUM Les 20 jeux qui supportent déjà le FSR 2.0

1. Abyssworld 10. Kingshunt 19. Rescue Party: Live! 2. Asterigos: Curse of the Stars* 11. Lies of P 20. Saints Row 3. Choo-Choo Charles 12. Miasma Chronicles 21. Scorn 4. Cyberpunk 2077 13. Microsoft Flight Simulator 22. Super People 5. Delysium 14. NiShuiHan 23. The Callisto Protocol 6. EVE Online 15. No One Survived 24. Unknown 9: Awakening 7. Forspoken 16. Overprime 25. VEIN 8. Grounded 17. Perfect World Remake 9. Hitman 3 18. Project Haven Les 25 jeux FSR 2.0 à venir

