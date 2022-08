Le Ryzen 7 7700X fait ses gammes dans Cinbench R20

Le testeur Extreme Player fait quelques infidélités à Intel : après avoir passé au crible plusieurs échantillons d’ingénierie de processeurs Raptor Lake (Core i9-13900K, Core i7-13700K et Core i5-13600K), il a manipulé un Ryzen 7000, en l’occurrence le Ryzen 7 7700X. L’approche est assez sommaire, puisqu’elle se limite à un passage dans Cinebench R20.

Crédit : Extreme Player

Le Ryzen 7 7700X est un 8 cœurs / 16 threads. L’échantillon mis à l’épreuve a une fréquence de 4,5 GHz selon le logiciel. Le système, aux spécifications non détaillées, obtient 773 points en mono-cœur, 7 701 points en multicœurs. Pour la comparaison, le Ryzen 7 5800X a des scores moyens de 628 points et 5 724 points respectivement ; le Ryzen 7 7000X de 588 et 5 330 points.

D’autres comparaisons

Le Ryzen 9 5950X (16 coeurs / 32 threads) marque 647 points en mono-cœur, 10 428 points en multicœurs ; le Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 24 threads), 637 points et 8 468 points.

Si l’on regarde du côté des processeurs Intel, le Core i7-12700K (12 cœurs / 20 threads) a des références de 757 points en mono-cœur et de 8 750 points en multicœurs ; le Core i5-12600K (10 cœurs / 16 threads), de 741 points et 6 702 points.

Étant donné que les Ryzen 7000 auront pour rivaux directs les Raptor Lake, sachez qu’une fuite préliminaire renseignait 814 points en mono-cœur pour le Core i7-13700K (16 cœurs / 24 threads), 11 243 points en multicœurs.

Restera à déterminer si les Core i7 et Ryzen 7 des générations à venir boxeront dans la même catégorie tarifaire. De fait, ce n’est déjà plus le cas, puisque le Core i7-12700K se trouve à 480 euros sur Amazon, le Ryzen 7 5800X à 355 euros. Nous avons eu un aperçu des tarifs des Ryzen 7000 et des Raptor Lake précédemment.

Source : Extreme Player