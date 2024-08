Le Ryzen 9 9950X sous refroidissement liquide parmi les CPU les plus rapides du monde

Le Ryzen 9 9950X d’AMD, fleuron attendu de la gamme Zen 5 à venir, continue à faire parler de lui en battant des records mondiaux de performances. Le processeur a ainsi été soumis à plusieurs benchmarks, avec des résultats impressionnants. Le 9950X n’a même pas eu besoin d’un refroidissement extrême pour obtenir de telles performances : s’il profitait effectivement d’un système de watercooling, ce dernier restait tout de même de type conventionnel.

Des scores impressionnants dans les benchmarks

A quelques jours de sa sortie officielle, le Ryzen 9 9950X s’illustre déjà en se hissant à la cinquième place du classement des meilleurs processeurs jamais enregistrés sur HWBot pour le benchmark Time Spy Extreme CPU.

Avec un score de 29102 points, il surpasse des processeurs dotés d’un nombre de cœurs bien plus important, tels que le Ryzen Threadripper Pro 5995WX ou l’Intel Xeon W9-3495X. Cette performance remarquable le positionne même comme le processeur à 16 cœurs le plus rapide dans ce benchmark.

Ce processeur se distingue également dans d’autres benchs sur HWBot. Il décroche ainsi la dixième place du classement CPU Profile 1 Thread de 3DMark, surpassant au passage des processeurs Intel cadencés à plus de 6 GHz. En exploitant tous ses cœurs, il se classe 23ième dans ce même benchmark, confirmant sa position de leader parmi les processeurs 16 cœurs.

Le Ryzen 9 9950X continue de briller dans d’autres benchmarks multi-cœurs. Il obtient une remarquable 107ième place au classement général de Cinebench 2003 avec 8532 points et se classe 20ème parmi les processeurs 16 cœurs. Sur le benchmark HWBot x265, il se hisse à la 32ième place, s’imposant une fois de plus comme le processeur 16 cœurs le plus rapide dans cette catégorie avec plus de 275 FPS.

9950X Water Cooling



TSE (CPU): 29102

TOP1: 7995WX@LN2: 35975



CPU PROFILE 1 THREAD: 1393

TOP1: 13900KS@LN2: 1763



CPU PROFILE MAX: 20583

TOP1: 7995WX@LN2: 44104



Cinebench – 2003: 8532

TOP1: 14900ks@LN2: 17736



HWBOT x265 Benchmark – 1080p: 275 FPS

TOP1: 7995WX@LN2: 1418 FPS pic.twitter.com/Kv2bR9IADz — HXL (@9550pro) August 1, 2024

L’excellence des performances du Ryzen 9 9950X s’explique par la nouvelle architecture Zen 5 concoctée par AMD, ainsi que par l’utilisation des technologies PBO (Precision Boost Overdrive) et Curve Optimizer, associées à de la RAM cadencée à haute vitesse. On n’attend désormais plus qu’un overclockeur expérimenté se décide à utiliser de l’azote liquide pour repousser encore plus loin les limites de ce processeur et lui permettre d’exposer son plein potentiel…