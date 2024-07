Ryzen 9000 : une faute de frappe à l’origine du report des CPU desktop d’AMD

©Bilibili

Les Ryzen AI 300 viennent d’être adoptés sur une centaine de notebooks. Ces nouveaux processeurs taillés pour les PC Copilot+ sont les hérauts d’un renouvellement des puces d’AMD. Ils devaient également être accompagnés par de nouveaux CPU desktop, les Ryzen 9000, cependant il n’en fut rien.

Ces processeurs, devant être lancés fin juillet, ont donc été repoussés à une date ultérieure. Les Ryzen 9000 sortiront donc un peu plus tard, dans le courant du mois d’août. Les Ryzen 5 9600X et 7 9700X sortiront le 8 du mois tandis que les Ryzen 9 9900X et 9950X sont attendus pour le 15 août.

Ce report a soulevé de nombreuses interrogations sur l’état de cette génération de CPU inédite. Les causes supposées sont nombreuses, ce qui est certain, c’est qu’AMD a envoyé de nouveaux modèles à ses distributeurs.

L’entreprise a stipulé que certains Ryzen 9000 ne répondaient pas aux attentes de qualité. Une nouvelle piste vient d’apparaître concernant ce problème et ce serait une simple faute de frappe qui serait en cause.

Les Ryzen 9000 seraient mal sérigraphiés

Ce ne serait donc pas un défaut lié aux fréquences et à l’AGESA comme certaines rumeurs le laissaient entendre ou une volonté d’AMD d’améliorer les caractéristiques de ses CPU, mais bien une erreur d’étiquetage. Des informations provenant d’un test non-autorisé posté sur le site BiliBili suggèrent que des Ryzen 7 9700X auraient été labellisés comme étant des Ryzen 9 9700X.

D’autres modèles comme les Ryzen 5 9600X seraient également concernés, ce qui aurait obligé AMD à retirer ces processeurs de la circulation. Évidemment, si cette information se confirme, AMD va devoir rappeler l’ensemble des processeurs mal étiquetés pour être remplacés.

Bien que l’entreprise ait confirmé le rappel, elle ne mentionne pas de problème de sérigraphie de ses CPU. Il faut donc prendre ces rumeurs avec précaution. Néanmoins, ce défaut très mineur pourrait expliquer le report très court des Ryzen 9000, il reste à voir si les modèles haut de gamme (9 9900X et 9950X) sont également affectés par une anomalie similaire.

AMD ne veut pas perdre la face ?

Quoi qu’il en soit, un simple défaut dans la sérigraphie des processeurs serait un soulagement. Cela suggérerait que cette génération de Ryzen ne serait pas affectée par un problème latent plus préoccupant.

Les utilisateurs souhaitant se procurer un Ryzen 9000 pourraient éventuellement être rassurés. Les processeurs ne seraient affectés que par un défaut visuel mineur ne dégradant pas leur performance. En revanche, il serait normal qu’AMD souhaite retirer les CPU affectés de la circulation.

Leur nomenclature erronée pourrait créer la confusion chez les consommateurs de l’entreprise. De plus, le manque de vérification et la mauvaise étiquette, s’il avait été laissé comme tel, aurait donné une mauvaise image du constructeur. Il faut espérer qu’AMD ne découvre pas un défaut plus important sur ses Ryzen 9000 et que leur date de lancement ne soit pas repoussée plus encore.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Architecture Zen 5 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz Cache 64 Mo L3+16 Mo L2 64 Mo L3+12 Mo L2 32 Mo L3+8 Mo L2 32 Mo L3+6 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Mémoire DDR5-5600 TDP 170 W 120 W 65W Date de lancement 15 août 8 août