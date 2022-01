Les spécifications et les prix de toute la gamme Alder Lake desktop

Les journalistes de VideoCardz ne s’embarrassent décidément pas des NDA ; ils déballent tout avec quelques heures d’avance. Ils ont pris cette liberté avec AMD pour les Radeon RX mobiles et Ryzen Rembrandt notamment, mais aussi avec Intel, cette fois au sujet des processeurs Alder Lake non-K. Nos confrères révèlent l’intégralité de la gamme desktop à venir, qui comprend 22 références.

Ces 22 processeurs de bureau viendront s’ajouter aux 6 déjà disponibles, à savoir les Core i5-12600KF et Core i5-12600K (10 cœurs, 6P+4E, 16 threads), Core i7-12700KF et Core i7-12700K (12 cœurs, 8P+4E, 20 threads), Core i9-12900KF et Core i9-12900K (16 cœurs, 8P+8E, 24 threads).

Intel désactive complètement le support de l’AVX-512 pour ses processeurs Alder Lake

Des TDP de 65 W à 35 W

Intel proposera donc bien des Celeron, Pentium et Core i3 Alder Lake. Vous le constaterez, bon nombre des processeurs listés ci-dessous ne bénéficient pas de l’architecture hybride de cette 12e génération qui mêle des P-cores et des E-cores : la plupart n’ont que les premiers.

Les Core i9, Core i7 et Core i5 ont des TDP de 65 W. La valeur baisse à 60 W voire 58 W pour les trois Core i3. Elle est de 46 W pour le Pentium et le Celeron.

Dans la gamme Alder Lake-T, toutes les puces sont logées à la même enseigne en matière de TDP : 35 W.

VideoCardz a également publié deux diapositives mettent en avant les performances des Core i5-12600 et Core i9-12900 face à celles de l’APU Ryzen 7 5700G. Comme toujours avec de la documentation promotionnelle, considérez ces comparaisons avec prudence.

Lors de sa conférence, Intel ne se contentera pas d’officialiser ces processeurs Alder Lake non-K. L’entreprise devrait aussi présenter des puces Alder Lake mobiles, de nouveaux chipsets série 600 ainsi que ses cartes graphiques dédiées Arc Alchemist.

Source : VideoCardz