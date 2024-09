MSI Claw 8 AI+ : lancement confirmé pour fin 2024, la console portable embarquera un Core Ultra Lunar Lake

©MSI

L’annonce de la MSI Claw 8 AI+ a créé la surprise plus tôt dans l’année. À peine cinq mois après la sortie de la console portable de MSI en mars 2024, le constructeur dévoilait déjà sa remplaçante, équipée cette fois d’une puce Intel Lunar Lake. Un aveu d’échec pour la première Claw, boudée par la critique et le public ? Il semblerait que MSI cherche à rapidement tourner la page et miserait sur cette nouvelle génération de processeurs pour séduire les joueurs.

Lunar Lake à la rescousse

La Claw 8 AI+ embarquera donc un processeur Intel Core Ultra 200V Series (le modèle exact n’est pas connu) avec une partie graphique composée de 8 cœurs Xe2. La promesse de Lunar Lake : un gain de performance graphique de 30% par rapport à la génération Meteor Lake, et surtout une efficacité énergétique accrue de 50%.

C’est un argument de poids pour la Claw 8 AI+, dont l’autonomie devrait également profiter de sa nouvelle batterie de 80 Wh. De quoi espérer une expérience de jeu fluide et prolongée, qui mettrait fin aux critiques essuyées par la première Claw. D’autant que MSI a entendu les joueurs et a amélioré “la sensation tactile des boutons LB/RB“, un point faible de la version actuelle de la console portable du constructeur.

MSI Claw 8 AI+ MSI Claw Architecture Intel Lion Cove, Skymont

Xe2-LPG Intel Redwood Cove, Crestmont

Xe-LPG CPU Core Ultra 200V Core Ultra 7 155H

(16C/22T, 4.8 GHz max)



Core Ultra 5 135H

(14C/18T, 4.6 GHz max) GPU Arc Graphics

8 cœurs Xe2 Arc Graphics

8 cœurs Xe @ 2.25 GHz (155H)

7 cœurs Xe @ 2.20 GHz (135H) TDP (SoC) 17W 28W Connectique

GPU externe 2x Thunderbolt 4 1x Thunderbolt 4 Mémoire 16 ou 32 Go

LPDDR5X-8533 16 Go

LPDDR5-6400 Stockage M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4.0×4 M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0×4

512 Go ou 1 To Affichage Écran 8 pouces

1920×1200 120Hz

500 nits, VRR Écran 7 pouces

1920×1080 120Hz

500 nits, VRR Connectivité Wi-Fi 7 + BT 5.4 Wi-Fi 7 + BT 5.4 Batterie ~80 Wh 53 Wh, 6-Cellules Poids ? 675 g Dimensions ? 29.4 × 11.7 × 2.1 cm OS Windows 11 Windows 11 Prix de lancement ? 949 euros (155H, 1 To)

849 euros (155H, 512 Go) Disponibilité Fin 2024 ou

Début 2025 Mars 2024

Un lancement repoussé qui interroge

Si l’annonce de la Claw 8 AI+ avait laissé entendre une sortie prochaine de la console portable, MSI a hélas douché les espoirs des joueurs en confirmant un lancement pour la toute fin de l’année 2024, sans plus de précisions. On peut donc s’attendre à une commercialisation effective pour début 2025, un délai étonnant qui s’explique peut-être par la volonté de MSI de prendre son temps pour proposer un produit abouti.

La marque taïwanaise, qui a essuyé un relatif échec avec sa première console portable, ne peut se permettre un nouveau faux pas. La Claw 8 AI+ sera-t-elle à la hauteur des attentes ? Réponse dans quelques mois.

MSI confirme que sa Claw 8 AI+ embarquera un processeur Core Ultra 200V Series (Lunar Lake).

Avec une batterie plus importante, l’autonomie de la console portable devrait enfin devenir intéressante.

Elle devrait être lancée en toute fin d’année 2024, avec une commercialisation probablement pour début 2025.

Source : ComputerBase, MSI