NVIDIA Studio : un artiste français, Atom, à l’honneur

Pour la première fois, la série “Dans le studio NVIDIA” met à l’honneur un artiste français : Eric Tualle, plus connu sous le pseudonyme Atom. Il partage l’affiche avec un autre artiste 3D, Sabour Amirazodi. NVIDIA précise que tous deux “entrent dans le studio pour présenter leurs créations sur le thème d’Halloween en utilisant la technologie RTX”.

© NVIDIA

D’autre part, NVIDIA avance une amélioration des performances pour les GPU Ada Lovelace, plus spécifiquement de la GeForce RTX 4090, dans diverses applications professionnelles.

NVIDIA Studio

Eric Tualle a mis à profit son “GPU GeForce RTX 4090 pour tester les techniques de capture de mouvement et les vitesses de rendu afin de créer son court-métrage, Mr. Pumpkin”. Du côté de Sabour Amirazodi, “sa station de travail mobile était alimentée par son GPU NVIDIA RTX A5000 pour donner vie à son incroyable spectacle de lumière d’Halloween, Haunted Sanctuary.”

D’après la société, “les deux artistes ont pu rationaliser leur flux de travail et gagner un temps précieux en créant grâce aux astuces et aux avantages offerts par le GFN et la technologie NVIDIA RTX.”

Vous pouvez découvrir ces deux créations ci-dessous.

Augmentation des performances dans plusieurs applications

Par ailleurs, NVIDIA a annoncé pour “les artistes et les créateurs qui utilisent les GeForce RTX 4090 […] une augmentation notable des performances dans les principales applications créatives”. Voici les points mis en avant par l’entreprise :

OBS Studio version 28.1 et Google Chrome ont activé l’encodage AV1 avec le nouveau NVIDIA Encoder pour améliorer l’efficacité du livestreaming.

La version 3.0 de Video AI de Topaz Lab offre de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle et des capacités d’amélioration de la vidéo plus rapides grâce à l’adoption du kit de développement logiciel NVIDIA TensorRT et à la prise en charge des deux encodeurs AV1.

Le logiciel ON1 a ajouté l’accélération NVIDIA TensorRT qui apporte une augmentation des performances lors de l’application d’effets avancés, avec des améliorations supplémentaires en préparation.

VTube Studio a intégré les fonctions de réalité augmentée NVIDIA Broadcast qui permettent un contrôle transparent et de meilleure qualité des avatars grâce aux puissants GPU GeForce RTX 4090.

© NVIDIA

Sources : communiqué de presse NVIDIA, NVIDIA 1, NVIDIA 2