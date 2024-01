Soldes PS5 hiver 2024 : consoles, accessoires et jeux PlayStation… les meilleurs bons plans

Si vous avez raté les promotions PS5 exceptionnelles du Black Friday et du Cyber Monday, sachez que tout n’est pas perdu. Les soldes d’hiver vous offrent une nouvelle occasion de vous procurer la console next-gen Sony, ainsi que des jeux et des accessoires, à prix réduit.

Cependant, il vous faudra être réactif, car les stocks risquent d’être très limités. Nous avons répertorié pour vous les offres les plus intéressantes, et nous mettrons cette liste à jour pendant toute la durée des soldes. En attendant, découvrez les meilleures offres PS5 des soldes d’hiver 2024.

🔥 Les meilleures offres PlayStation des soldes d’hiver 2024

Les bons plans consoles :

Les bons plans jeux :

PS5 édition Standard à 500€ au lieu de 549€

Rakuten vous offre une jolie promotion sur la PS5 Slim édition Standard, puisqu’elle passe de 549€ à 500€. Une réduction (l’une des rares) de 50€ permise grâce au code RAKUTEN20. Mais attention, les stocks risquent de partir très très vite !

La version Slim de la PS5, sortie en fin d’année 2023, est une version plus compacte de la PS5 classique. Rien ne change du côté des performances, seul le stockage passe de 825 Go à 1 To. De quoi stocker quelques jeux en plus. La version Standard est équipée d’un lecteur Blu-ray qui vous permet d’acheter vos jeux en version physique. Un avantage si vous souhaitez les revendre ou les prêter.

EA Sports FC 24 PS5 à 49€ au lieu de 56€

À l’occasion des soldes d’hiver 2024, certains jeux bénéficient de promotions intéressantes. C’est le cas de EA Sports FC 24 sur PS5 qui tombe sous la barre des 50€ grâce à Boulanger. Il s’agit du jeu de simulation football qui succède à la célèbre série FIFA. Il vous permet de profiter d’une expérience extrêmement réaliste grâce à une technologie de motion capture en conditions réelles.

Créez votre club, faites-les progresser et jouez des matchs contre certaines des plus grandes équipes du monde. Vous pouvez en effet profitez de plus 19 000 joueurs sous licence, 700 équipes et 30 compétitions. Par rapport à FIFA, les modes sont globalement les mêmes, mais le jeu exploite un nouveau moteur graphique et gameplay voulu comme étant extrêmement immersif.

