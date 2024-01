Soldes Amazon hiver 2024 : les meilleures offres à ne surtout pas rater

Les soldes d’hiver ont commencé ce mercredi 10 janvier 2024. Si vous pouvez trouver de belles réductions dans de nombreuses boutiques, rien ne vous oblige à affronter la foule. Les sites de e-commerce, dont le représentant le plus emblématique est Amazon, proposent eux aussi des offres très alléchantes. Pour vous aider à faire le tri parmi leur catalogue, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans.

Que vous soyez à la recherche du smartphone qui vous accompagnera durant cette nouvelle année, d’un nouvel ordinateur portable ultra moderne, d’une télévision ou bien d’articles d’électroménager, il y a peu de chances que vous ne trouviez pas votre bonheur sur Amazon.

Avec le Black Friday, le Single Day et les Prime Days, le géant du e-commerce vous offre de nombreuses occasions de faire des économies tout au long de l’année. Et comment mieux commencer 2024 qu’en vous faisant plaisir tout en réalisant des économies ? Pour vous guider à travers ces 4 semaines de soldes, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres. Sachez que nous les actualiserons régulièrement afin que vous n’en ratiez aucune.

🔥 Les meilleures offres Amazon des soldes d’hiver 2024

Samsung Galaxy A54 à 469€ au lieu de 549€

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone milieu de gamme qui offre un excellent rapport qualité/prix. Actuellement en promotion à 469€ au lieu de 549€ sur Amazon, il représente un choix judicieux pour tous ceux qui recherchent un smartphone abordable et idéal pour le quotidien. Il est apprécié pour son bel écran Super AMOLED offrant des couleurs vives et un contraste élevé. Il est aussi équipé d’un bon appareil photo, chose assez rare pour cette gamme de prix, offrant une qualité d’image satisfaisante.

En termes de performance, ce A54 est connu pour son efficacité, il possède suffisamment de puissance pour fournir une utilisation quotidienne fluide. La durée de vie de sa batterie est également un point fort. Elle garantit une journée d’autonomie minimum.

Google Pixel 7a + chargeur à 399€ au lieu de 509€

Le Pixel 7a est un autre smartphone abordable qui bénéficie d’une belle promotion sur Amazon pour ces soldes d’hiver. Il passe de 509€ à 399€. Équipé du processeur Google Tensor G2 accompagné de 8 Go de RAM, il offre une expérience utilisateur fluide et efficace, idéale la navigation quotidienne. La batterie de 4385 mAh est également convaincante.

Mais ce qui le distingue, c’est son appareil photo de haute qualité, une caractéristique emblématique des téléphones Pixel de Google. Il offre d’excellentes performances en photographie, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à des logiciels avancés de traitement d’image.

TV Sony BRAVIA XR-42A90K à 1499€ au lieu de 1599€

Sony fait partie des marques les plus installées sur le marché des téléviseurs, et Amazon vous offre la possibilité de vous procurer l’un de leurs modèles à prix réduit pour les soldes d’hiver 2024. La Sony BRAVIA XR-42A90K passe en effet de 1599€ à 1499€, l’opportunité d’obtenir une TV OLED sans casser (trop) la tirelire. Son écran de 42 pouces magnifique qualité d’image. Avec des couleurs éclatantes et des noirs parfaits.

Elle est aussi taillée pour les jeux vidéo avec ses ports HDMI 2.1 permettant de jouer en 4K à 120 FPS. Elle est aussi dotée d’un mode faible latence, d’un taux de rafraîchissement variable et de l’ajustement HDR automatique. Et par-dessus le marché, elle offre un design très soigné aux bordures ultra fines.

