Soldes Leclerc hiver 2024 : les bons plans à saisir tout de suite

Que ce soit en ligne ou en magasin, Leclerc vous propose des offres alléchantes sur une multitude de produits allant des smartphones aux ordinateurs portables en passant par la PS5 et la Xbox Series. Attention cependant à être attentif, certaines promotions sont exclusivement disponibles sur le site Internet.

Il est aussi possible que certaines offres se présentent sous la forme de remise fidélité. Le montant de la promotion est donc directement crédité sur votre carte Leclerc, vous pourrez ensuite les déduire de vos tickets au moment de vos achats. Avec tout cela, il peut cependant être difficile de s’y retrouver. Pour ne pas risquer de manquer une bonne affaire, découvrez notre sélection des meilleures offres. Et sachez que nous l’actualiserons pendant toute la durée des soldes.

🔥 Les meilleures offres Leclerc des soldes d’hiver 2024

Smartphones et tablettes :

PC portables :

Téléviseurs :

Divers :

PC Portable Lenovo IdeaPad 3 à 549€ au lieu de 599€

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable pour un usage bureautique fluide, cette promotion Leclerc devrait vous intéresser. Le Lenovo IdeaPad 3 passe en effet de 599€ à 549€, une réduction de 50€ qui peut vous permettre, par exemple, de l’accompagner d’une souris ou d’un casque audio. Avec son grand écran de 17,3 pouces, il se prête particulièrement bien à la consommation de contenu multimédia et à la navigation.

Son Intel Core i5, ses 16 Go RAM et son SSD de 512 Go vous permettront de profiter d’un fonctionnement fluide. Attention cependant, il n’est pas taillé pour le gaming de haut vol, mais il fera tourner certains jeux modestes. En clair, il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un laptop bureautique fiable et pratique.

Samsung Galaxy Z Flip4 128Go à 632€ au lieu de 973€

Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone pliable, cette promotion mérite votre attention. Le Samsung Galaxy Z Flip4 128Go est en effet affiché chez Leclerc à 632€ au lieu de 973€ à l’occasion des soldes d’hiver. Il est notamment reconnu pour ses performances impressionnantes dues à sa puce SnapDragon 8+ Gen1 et à ses 8 Go de RAM. Il possède une dalle externe Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un écran externe de 1,9 pouce.

En plus, il est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels offrant des clichés de bonne qualité. L’autonomie n’est pas en reste, avec une batterie de 3700 mAh assurant une journée d’utilisation sans soucis. Cette promotion est donc une option attrayante pour ceux qui désirent un smartphone en Flip de qualité premium à un prix plus accessible.

👉 Découvrez les autres offres des soldes d’hiver 2024

