Soldes tablettes tactiles hiver 2024 : les promotions immanquables

Lors des soldes d’hiver, qui ont commencé de mercredi 10 janvier 2024, de nombreuses boutiques en ligne vous proposent des produits high-tech en réduction. Et les tablettes tactiles font partie des objets que l’on trouve souvent en réduction. Nous avons parcouru les sites des différents revendeurs et nous avons déniché pour vous les offres les plus attractives.

Que vous cherchiez à vous offrir votre première tablette, ou bien que vous souhaitez remplacer votre vieux modèle, les soldes d’hiver sont une opportunité parfaite de sauter le pas. Et sachez qu’il y en a pour tous les besoins et tous les budgets. Pour vous aider à vous y retrouver parmi la multitude d’offres disponibles chez les différentes boutiques en ligne, nous sélectionnons pour vous, et ce pendant toute la durée des soldes, les meilleures bonnes affaires sur les tablettes tactiles.

🔥 Les meilleures offres tablettes tactiles des soldes d’hiver 2024

Xiaomi Pad 5 (128 Go) à 299€ au lieu de 399€

La Xiaomi Pad 5 est une tablette performante et polyvalente qui s’est rapidement imposée sur le marché comme un choix très populaire. Dotée d’un écran de 11 pouces, elle offre une expérience visuelle de qualité, idéale pour consommer du contenu multimédia, lire, dessiner. Son design est à la fois moderne et fonctionnel. Et avec son épaisseur de seulement 6,9 mm et un poids de 511 grammes, elle est facile à transporter et à utiliser en déplacement.

La Xiaomi Pad 5 se distingue également par un excellent rapport qualité/prix, la rendant accessible à un large public. Et la promotion offerte par Xiaomi à l’occasion des soldes d’hiver la rend encore plus intéressante. La faisant passer de 399€ à 299€. Que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement, la Xiaomi Pad 5 est une option solide pour ceux qui cherchent une tablette polyvalente et abordable.

Samsung Galaxy Tab S9+ à 999€ au lieu de 1149€

La Samsung Galaxy Tab S9+ bénéficie d’une belle promotion chez Leclerc à l’occasion des soldes d’hiver. Elle passe en effet de 1149€ à 999€. Une réduction de 150 euros, ce qui n’est pas rien, pour une tablette de très belle qualité. Avec son écran de 12,4 pouces, sa résolution de 2560 x 1600 pixels et son taux de rafraîchissement de 90 Hz, elle offre une qualité d’affichage excellente en plus d’une grande fluidité.

Son processeur Exynos 1380 et ses 8 Go de RAM répondront à presque tous vos besoins. Et son double double capteur photo de 12 et 8 mégapixels vous permettra de prendre de jolis clichés. Ajoutons qu’elle est dotée d’une batterie conséquente de 10 090 mAh qui lui assure jusqu’à 13 heures d’autonomie. Un beau produit qui s’adresse aussi bien aux professionnels, aux étudiants, aux créatifs et aux amateurs de multimédia.

