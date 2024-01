Soldes Cdiscount hiver 2024 : les offres high-tech à ne pas manquer, jusqu’à -55%

L’enseigne française n’est en effet pas avare en réduction. Elle offre, tout au long des soldes, de belles opportunités de faire de bonnes affaires. Si vous avez besoin de renouveler votre équipement, c’est le moment d’en profiter. Smartphones, téléviseurs, vélos ou trottinettes électriques… Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Afin de vous aider à naviguer dans cet océan de bonnes affaires, nous avons réuni pour vous les offres high-tech les plus intéressantes. Sachez que cet article sera actualisé durant toute la durée des soldes, soit les 4 semaines, afin que vous ne ratiez aucun bon plan.

🔥 Les meilleures offres Cdiscount des soldes d’hiver 2024

La majorité des offres proposées par Cdiscount ont une durée de vie de seulement quelques heures, ne tardez donc pas trop à vous décider.

Gardez toutefois en tête que ces promotions risquent d’évoluer au fil des jours, et de devenir de plus en plus importantes. C’est pourquoi nous la mettrons régulièrement à jour avec les nouveaux bons plans.

Les réductions Cidscount à volonté

En plus des réductions classiques, Cdiscount vous offre la possibilité de faire encore plus d’économie si vous êtes membre de leur programme fidélité Cdiscount à volonté :

5€ offerts dès 50€ d’achat

dès 50€ d’achat 10€ offerts dès 100€ d’achat

dès 100€ d’achat 15€ offerts dès 150€ d’achat

dès 150€ d’achat 20€ offerts dès 200€ d’achat

dès 200€ d’achat 25€ offerts dès 250€ d’achat

dès 250€ d’achat 30€ offerts dès 300€ d’achat

Le tout crédité directement sur votre cagnotte Cdiscount à volonté.

PlayStation 5 Slim édition Standard à 499€ au lieu de 549€

Cdiscount propose une offre promotionnelle sur la PlayStation 5 Slim édition Standard, faisant passer son prix de 549€ à 499€. Cette réduction significative de 50 euros offre une belle opportunité d’acquérir la dernière console de Sony à un prix plus abordable.

La PS5 Slim est une version plus compacte de la console originale. Elle conserve toutes les fonctionnalités et performances de cette dernière, tout en étant plus légère et moins encombrante. Et son stockage passe de 825 Go à 1 To. Cette offre est une occasion intéressante pour ceux qui cherchent à s’équiper de la dernière console next-gen à un prix compétitif.

Samsung Galaxy S23 FE à 599€ au lieu de 792€

Sorti au début du mois de décembre dernier, le Samsung Galaxy S23 FE est actuellement en promotion à 599€ au lieu de 792€ chez Cdiscount. Il offre des caractéristiques techniques intéressantes pour la majorité des consommateurs. Parmi elles on trouve une triple caméra dont les objectifs possèdent respectivement 50, 12, 8 mégapixels. Ils permettent de capturer des images de belle qualité.

Sa batterie de 4500 mAh est généreuse, et elle est compatible avec la charge rapide à 25W. Côté performances, on trouve un processeur Exynos 2200, bien suffisant pour un usage quotidien. Ces caractéristiques font du Galaxy S23 FE un choix attractif pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix réduit.

TV Samsung 65Q70B QLED à 749€ au lieu de 1109€

La TV Samsung 65Q70B QLED est actuellement en promotion sur Cdiscount au prix de 749€ au lieu de 1109€. Cette offre représente une belle opportunité pour ceux qui envisagent d’acquérir une nouvelle télévision. Il s’agit d’un modèle QLED de 65 pouces connu pour offrir une excellente qualité d’image, des couleurs vives et un contraste élevé grâce à la technologie Quantum Dot.

En tant que Smart TV, elle intègre diverses fonctionnalités, notamment l’accès aux applications de streaming populaires et une interface utilisateur intuitive. Cette taille d’écran offre une expérience immersive, idéale pour les films, les séries télévisées et les jeux vidéo. Et avec une telle réduction, elle devient un encore meilleur choix pour ceux qui recherchent une expérience télévisuelle premium à un prix plus abordable.

