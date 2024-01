Soldes smartphones hiver 2024 : Xiaomi, Samsung, Apple… les bons plans à ne pas manquer

Les soldes d’hiver ont commencé ce mercredi 10 janvier. Chaque année, cette période de promotion est une occasion en or de renouveler ses équipements, notamment son smartphone. De nombreux revendeurs cassent en effet les prix, vous permettant de profiter de belles économies. Nous avons sélectionné pour vous les offres smartphones les plus intéressantes des soldes 2024.

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur lors du Black Friday et du Cyber Monday, ne vous inquiétez pas, il vous reste une chance de dénicher le smartphone de vos rêves à prix cassé. De nombreux modèles de différentes marques telles que Samsung, Xiaomi ou encore Honor sont en effet en promotions durant les soldes d’hiver, et les occasions ne manquent pas.

Cependant, difficile de s’y retrouver parmi la multitude d’offres et de revendeurs, surtout lorsqu’il s’agit de faire son shopping en ligne. Comment dénicher la bonne affaire la plus intéressante ? Nous avons réuni pour vous ces dernières dans cet article que nous mettrons régulièrement à jour.

🔥 Les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2024

Samsung Galaxy S23 à 699€ au lieu de 799€

Boulanger vous offre, à l’occasion de ces soldes d’hiver, une belle réduction de 100 euros sur l’un des derniers smartphones Samsung : le Galaxy S23. Ce dernier aura peu de mal à vous convenir, tant sa fiche technique est toujours aussi qualitative, même en 2024. Avec son écran Amoled de 6,1 pouces au un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, sa puce Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée par 8 Go de RAM et sa batterie de 3900 mAh, il a tout pour vous convaincre.

Même la partie photo, équipée de trois capteurs (un principal de 50 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx et un dernier capteur de 10 Mpx), est efficace et vous permettra de réaliser de jolis clichés, même de nuit. Profitez donc de cette belle promotion pour vous offrir un smartphone haut de gamme dans avoir à casser la tirelire.

Google Pixel 8 à 759€ au lieu de 859€

Le Pixel 8 est un smartphone performant et abordable, il est équipé de la puce Google Tensor G3 et de 8 Go de RAM et offre d’excellentes performances adaptées à la majorité des utilisateurs. Son écran de 6,2 pouces utilise une dalle Oled avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Bien que son écran soit plus petit que certains des modèles présents sur le marché, il ne lésine pas sur la qualité.

Le Pixel 8 a une batterie de 4575 mAh, offrant une autonomie honorable. Il peut être rechargé en 1h30 grâce à son chargeur de 27W. Concernant la photographie, un point fort des Pixels de Google, il dispose d’un module arrière avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Proposé habituellement à 859€ chez Boulanger, il est aujourd’hui à 759€ à l’occasion des soldes d’hiver.

Xiaomi 13 Ultra 512 Go à 1299€ au lieu de 1499€

Le Xiaomi 13 Ultra offre des performances exceptionnelles à tous niveaux. Équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, également présente dans le Samsung S23 Ultra, il déploie des performances impressionnantes. Son écran Amoled, avec son taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz, est quasiment parfait. De plus, il dispose d’une batterie de 5000 mAh et d’un chargeur rapide de 90W.

Cependant, c’est surtout la qualité photographique qui distingue le Xiaomi 13 Ultra. Son bloc caméra Leica comprend quatre objectifs de 50 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et deux téléobjectifs), offrant des photos d’une qualité remarquable, le positionnant ainsi parmi les meilleurs photophones du marché. Il est actuellement promotion à l’occasion des soldes d’hiver sur le site de Xiaomi, passant de 1499€ à 1299€, une réduction qui rend son prix (un petit peu) plus accessible.

