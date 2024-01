Soldes Nintendo Switch hiver 2024 : les meilleures offres sur la console classique, Lite et OLED

La Nintendo Switch existe maintenant en plusieurs versions : classique, Lite, Oled, chacune d’elles présentent ses avantages et ses inconvénients. Au cours de ces soldes d’hiver, vous aurez la possibilité les trouver en promotion chez différents revendeurs.

Mais il n’y a pas que la console qui est en promotion. Vous pourrez aussi faire des économies sur les jeux, les manettes ou encore les housses. C’est le moment parfait de vous équiper pour profiter d’une expérience hybride dans les meilleures conditions. Découvrez sans plus attendre les meilleures offres Nintendo Switch des soldes 2024.

🔥 Les meilleures offres Nintendo Switch des soldes d’hiver 2024

Pack Nintendo Switch + Switch Sports à 269€ au lieu de 308€

Ce pack contenant une Nintendo Switch ainsi que le jeu Switch Sports est vendu au prix de la console seule. C’est l’une des rares promos (et peut-être la seule) de la console nippone pour le démarrage de ces soldes d’hiver 2024. Alors si vous ne la possédez pas encore, vous devriez en profiter.

Cette dernière, hybride, vous permettra de jouer en mode portable, ou bien en mode console de salon à de nombreux jeux tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou bien Super Marios Bros : Wonder. Nintendo Switch Sports qui se trouve dans ce pack est le successeur du célèbre Wii Sports, l’un des jeux les plus vendus de tous les temps. Idéal pour passer de bons moments à se défouler en famille ou entre amis.

Nintendo manette Switch Pro à 54€ au lieu de 59€

Petite promotion pour Amazon sur cette manette Nintendo Switch Pro. C’est toujours ça de prix quand on voit les réductions sur la console nipponne et ses accessoires sont rares pour le début de ces soldes d’hiver 2024. La manette Switch Pro reste en plus un excellent choix. Il s’agit d’un contrôleur officiel disposant de toutes les technologies compatibles : vibrations HD et système NFC permettant de lire les Amiibos. Elle est ergonomique, sa prise en main est très agréable et ses poignées sont recouvertes d’un grip bien appréciable. Une manette parfaite pour profiter de vos jeux préférés avec encore plus de confort.

Sonic Superstars à 39€ au lieu de 59€

Le jeu Sonic Superstar est en promotion chez Amazon à l’occasion des soldes d’hiver 2024, et cela ravira les fans du hérisson bleu. Avec cet opus, SEGA est revenu aux bases de sa licence phare en réintégrant la 2D. De nombreux détails sont en réalité des clins d’œil aux joueurs de la première heure. Même les musiques reprennent les thèmes emblématiques de la saga. Nostalgie garantie !

Ce jeu vous offre la possibilité d’explorer 12 univers avec un découpage en plusieurs actes. Vous pourrez incarner Sonic, Tails, Knuckles et Amy dans un gameplay classique mais modernisé. Idéal pour se replonger dans son enfance ou découvrir une licence culte.

