Soldes téléviseurs hiver 2024 : les meilleures offres sur les TV 4K

Le coup d’envoi des soldes d’hiver 2024 a été donné ce mercredi 10 janvier. Une multitude d’objets high-tech sont déjà en promotion chez les différents revendeurs, dont des télévisions. Si vous avez toujours rêvé de vous offrir une TV grand format équipée des dernières technologies, c’est le moment de craquer. Découvrez dès maintenant les offres les plus intéressantes.

LED, OLED, Mini-LED, QLED, 4K, 8K, 55 pouces, 65 pouces ou même 75 pouces – les soldes d’hiver vous offrent l’opportunité de vous procurer un modèle de TV premium à prix cassé. Cependant, si vous êtes à la recherche d’un modèle plus abordable, sachez que vous trouverez aussi votre bonheur.

Il est toutefois difficile de savoir quel téléviseur choisir, surtout si vous décidez de faire votre shopping en ligne. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes, afin de vous aider à naviguer parmi la multitude de réductions. Nous actualiserons cette liste tout au long des 4 semaines de promotions.

🔥 Les meilleures offres TV 4K et 8K des soldes d’hiver 2024

TV Samsung The Frame TQ55LS03BG à 999€ au lieu de 1499€

Le prix de cette TV Samsung The Frame chute considérablement chez Darty à l’occasion des soldes d’hiver, passant de 1499€ à 999€. Ce téléviseur, sorti en 2023, est doté d’un écran 4K UHD de 55 pouces aux taux de rafraîchissement de 100 Hz. En plus de sa magnifique qualité d’affichage, il est compatible avec les standards HDR, HDR10+ et HLG.

Elle dispose aussi des fonctionnalités ALLM, de la 4K 120 FPS et du FreeSync Premium Pro pour profiter d’une expérience gaming mémorable. Aussi, la particularité des TV The Frame, c’est que vous pouvez les transformer en tableau mural avec le Art Store, il vous offre le choix entre plusieurs cadres qui fondront votre télévision dans votre décoration.

TV LG OLED55C3 à 1290€ au lieu de 1790€

L’une des TV les plus populaires du marché, la LG OLED55C3, bénéficie d’une très belle promotion chez Boulanger, passant de 1790€ à 1290€. C’est ce qu’on appelle une bonne affaire, car ce téléviseur est réputé pour sa qualité d’affichage, ses performances en gaming et son design soigné. Sa dalle OLED de 55 pouces offre un très beau rendu, avec des noirs intenses et des couleurs éclatantes. Immersion garantie.

Bien entendu, elle est compatible avec les normes HDR10, HLG, HGiG ainsi que Dolby Vision. Côté gaming, vous ne serez pas déçu. Elle est dotée des technologies VRR, ALLM ainsi que de l’AMD FreeSync Premium. Et ses ports HDMI 2.1 vous permettront de jouer en 4K 120 FPS. Une très bonne affaire proposée par Boulanger en ce début de soldes d’hiver.

TV Sony BRAVIA XR-65A95L à 3299€ au lieu de 3499€

Certains modèles de TV haut de gamme sont aussi en promotion pendant ces soldes d’hiver 2024. C’est notamment le cas de la Sony BRAVIA XR-65A95L qui passe de 3499€ à 3299€. Une réduction de 200 euros qui permet tout de même d’alléger la facture finale. Et pour un tel modèle, ça vaut le coût. Il est doté d’une dalle QD-OLED très lumineuse conçue par Samsung Display. La qualité d’affichage de cette dernière est réellement excellente.

Son processeur, le Cognitive XR Processor, permet toujours un ajustement parfait de l’image. Et calibré avec cette nouvelle dalle, le rendu n’en est que meilleur. À côté de cela, la TV possède toutes les fonctionnalités qu’on attend d’un téléviseur haut de gamme. De quoi profiter d’une expérience cinématographique (ou gaming) parfaite.

