Soldes PC portable hiver 2024 : les bonnes affaires laptops à ne surtout pas rater

Ce début d’année est une occasion en or de vous procurer un modèle de PC portable que vous n’auriez peut-être pas pu vous offrir le reste de l’année. Que vous ayez besoin d’un ultrabook ultra performant, d’un laptop gaming ou bien d’un PC abordable dédié à la bureautique, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Pour vous aider à vous y retrouver parmi la multitude de référence, nous avons déniché pour vous les meilleures offres en vous proposant des références variées pouvant correspondre à de nombreux besoins. Nous actualiserons cette liste durant toute la durée des soldes.

À lire également : Soldes hiver 2024 : origines, bons plans, dates, ce qu’il faut savoir

🔥 Les meilleures offres PC portables des soldes d’hiver 2024

Lenovo Yoga Book 9i – Intel Core i7 1335U à 2299€ au lieu de 2799€

Le Lenovo Yoga Book I9, un PC portable hybride à la conception unique, bénéficie actuellement d’une promotion de 500 euros chez Boulanger, passant de 2799€ à 2299€. Une bonne affaire à ne pas manquer si vous cherchez un produit aussi polyvalent que performant. Il est en effet doté d’un double écran OLED tactile de 12,3 pouces. Sa charnière lui permet de pivoter à 360°, lui permettant d’être utilisé de plusieurs manières.

Sa polyvalence séduira aussi bien les professionnels nomades, les créatifs ou encore les étudiants. En plus, son poids d’à peine plus d’un kilo lui permet d’être transportable partout sans effort. Et pour ne rien gâcher, ses performances sont excellentes grâce à un Intel Core i7-1355U et 16 Go de RAM. Profitez-en dès maintenant sur Boulanger !

Asus ROG STRIX G15 – RTX 3080 à 1999€ au lieu de 2422€

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable gaming performant, alors vous devriez vous pencher sur cette promotion offerte par Amazon. Elle concerne le Asus ROG Strix G15, un modèle incontestablement taillé pour le gaming. Il est doté d’un processeur AMD Ryzen 9-6900H, de 8 Go de mémoire vive et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. De quoi profiter de vos jeux préférés sans aucune difficulté.

Son écran de 15,6 pouces ne fait pas partie des plus grands du marché, mais il est suffisant et sa définition WQHD ainsi que son taux de rafraîchissement de 165 Hz sont excellents. Ajoutons que, comme la très grande majorité des PC portable Asus, son design est vraiment très réussi. Amazon le fait passer sous la barre des 2000€ à l’occasion des soldes d’hiver, alors profitez-en !

👉 Les autres offres des soldes d’hiver 2024