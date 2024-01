Soldes Boulanger hiver 2024 : les meilleurs bons plans high-tech

Le coup d’envoi des soldes d’hiver a été donné ce mercredi 10 janvier 2024. Pour l’occasion, de nombreuses enseignes sortent le grand jeu et vous offrent l’opportunité de faire de belles économies. Boulanger ne fait pas exception à cette règle. Pour vous aider à dénicher les bonnes affaires, nous avons réuni pour vous les meilleures promotions.

Boulanger est une enseigne très prisée par les consommateurs, notamment lorsqu’ils sont à la recherche de produits high-tech. Leur catalogue est vaste, allant des téléviseurs aux smartphones en passant par les trottinettes électriques. Les soldes d’hiver sont une excellente occasion de se procurer certains de ces produits, parfois haut de gamme, à prix réduit.

Pour vous aider à naviguer parmi la quantité d’offres et de produits, nous avons sélectionné pour vous les réductions les plus intéressantes. Nous les mettrons régulièrement à jour pour que vous ne manquiez aucune bonne affaire.

🔥 Les meilleures offres Boulanger des soldes d’hiver 2024

Google Pixel 8 256 Go à 759€ au lieu de 859€

À l’occasion des soldes d’hiver, Boulanger vous offre l’opportunité de vous procurer l’un des derniers smartphones Google pour 100 euros de moins. Le Pixel 8 passe en effet de 759€ à 859€. Avec sa puce Google Tensor G3 accompagnée de 8 Go de RAM, les performances de ce modèle sont excellentes et répondront aux besoins de la très grande majorité des utilisateurs.

Son écran de 6,2 pouces se compose d’une dalle Oled au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Le module photo placé à l’arrière se compose de deux capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La qualité photo est très bonne, fidèle à la réputation des Google Pixel. En bref, une excellente affaire à côté de laquelle il ne faut pas passer !

TV LG OLED65G3 à 2290€ au lieu de 2990€

Magnifique réduction sur cette TV LG à l’occasion des soldes d’hiver chez Boulanger. L’un des modèles les plus célèbres du constructeur, la OLED65G3, passe de 2290€ à 2990€. Doté d’une dalle OLED, il offre des images de qualité exceptionnelle, avec des couleurs vives, des contrastes marqués et des noirs profonds, ainsi qu’un pic de luminosité parmi les meilleurs du marché. Il intègre un filtre antireflet très efficace, garantissant une expérience visuelle incroyable.

Ce modèle est également très adapté pour les amateurs de jeux vidéo, grâce à ses 4 ports HDMI 2.1 et des technologies avancées comme VRR, ALLM, FreeSync Premium et G-Sync, assurant une expérience de jeu immersive. Son interface WebOS est intuitive et fluide, offrant un accès facile à diverses applications.

Trottinette électrique Ninebot Segway F25E II à 339€ au lieu de 429€

Si vous êtes un adapte des trottinettes électriques, vous serez ravi de voir que le modèle Segway F25E II de chez Ninebot est en réduction chez Boulanger à l’occasion des soldes d’hiver. Passant de 339€ à 429€, il devient de fait un excellent choix.

Avec son moteur de 250 Watts, ses 3 modes de conduite et sa vitesse maximale de 25 km/h, elle saura vous emmener partout. Elle est capable de gravir des pentes de 10% et sa batterie de 7650 mAh vous permettra de rouler pendant 25 km sans avoir à la recharger. Idéal si vous avez l’habitude de faire de petits trajets quotidiens en ville.

