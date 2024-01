Soldes Fnac/Darty hiver 2024 : les bons plans immanquables, jusqu’à -50%

Quels que soient vos besoins en termes d’équipement high-tech, vous avez toutes les chances de les combler en vous rendant dans ces deux enseignes françaises spécialisées. Plusieurs modèles de smartphones, de TV, d’ordinateurs portables ou encore de PC gamers bénéficieront de réductions importantes durant toute la durée des soldes.

Pour vous aider à ne craquer que sur les bons plans qui valent vraiment le coût, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres. Et sachez que ces dernières seront régulièrement actualisées par nos soins afin de vous faire profiter des promotions les plus attractives.

🔥 Les meilleures offres Fnac/Darty des soldes d’hiver 2024

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 Go à 249€ au lieu de 349€

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone qui se distingue par sa polyvalence. Il est doté d’un bel écran AMOLED au taux de rafraîchissement de 120 Hz et offrant une expérience visuelle remarquable. Son bloc caméra est conçu pour capturer des images de bonne qualité, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de photophone abordable.

Le Redmi Note 12 Pro intègre également une batterie de longue durée de 5000 mAh garantissant une utilisation d’une journée minimum. Il propose aussi des performances fluides, idéales pour le quotidien, grâce à son processeur Dimensity 1080. Ce modèle de Xiaomi se positionne donc comme un choix compétitif dans le segment des smartphones de milieu de gamme. Et pour couronner le tout, il est actuellement en réduction à 249€ au lieu de 349€ chez Darty.

TV LG OLED55C3 4K à 1299€ au lieu de 1799€

La série C3 de chez LG est l’une des plus populaires du marché, et pour cause, il s’agit d’une excellente Smart TV. Elle est actuellement affichée au prix de 1299€, au lieu de 1799€, sur la Fnac pour les soldes d’hiver. La qualité d’image de sa dalle OLED Evo de 55 pouces est excellente. La luminosité est importante, les contrastes profonds et les couleurs éclatantes. Ajoutons à cela qu’elle est compatible avec les normes Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, DTS:X, HDR10 et HLG.

Pour les gamers, sachez que cette TV possède des ports HDMI 2.1 qui vous permettront de jouer en 4K 120 FPS. Elle est également dotée des technologies VRR, ALLM, eARC, G-Sync et FreeSync. De quoi profiter d’une expérience de jeu optimale.

Écran PC Samsung Odyssey G8 à 999€ au lieu 1299€

Pendant ces soldes d’hiver 2024, la Fnac vous offre l’opportunité de vous offrir l’un des meilleurs écrans de PC actuellement : le Samsung Odyssey G8. Avec sa dalle de 32 pouces d’une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 et d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, il offre une qualité d’image époustouflante, avec une colorimétrie et des contrastes à couper le souffle. Il est aussi incurvé à 1000 R, c’est l’une des courbures les plus prononcées du marché. Ajoutons à cela les fonctionnalités FreeSync et G-Sync, un design magnifique et des finitions soignées au possible, et vous obtenez un écran pour PC gamer presque parfait.

