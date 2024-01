Soldes Apple hiver 2024 : les meilleures offres iPhone, AirPods, iPad et Mac

Les produits Apple bénéficient assez rarement de promotions importantes. Cependant, ils ne sont pas pour autant absents des soldes d’hiver qui ont commencé ce mercredi 10 janvier. Si vous cherchez actuellement à vous procurer un produit Apple, c’est le moment de guetter les bonnes affaires chez les différents revendeurs. Et pour vous faire gagner du temps, nous avons réuni pour vous les offres les plus intéressantes.

iPhone, MacBook, AirPods, iPad… Les soldes d’hiver vous donnent l’opportunité de faire des économies sur les onéreux produits Apple. Les promotions peuvent aussi bien s’appliquer aux anciennes générations qu’aux nouvelles, ce qui vous laisse un vaste choix. De plus, jusqu’au 6 février, les démarques vont se succéder, vous offrant chaque semaine de nouvelles opportunités.

Mais pour dénicher les meilleures réductions, encore faut-il savoir chez quel revendeur se rendre. Pour vous éviter d’avoir à écumer les différents sites Internet, nous avons déniché pour vous les meilleures offres. Et sachez que nous mettrons cette liste à jour régulièrement, pour que vous ne manquiez aucun bon plan.

🔥 Les meilleures offres Apple des soldes d’hiver 2024

iPhone 15 Pro Max 256 Go à 1419€ au lieu de 1479€

L’iPhone 15 Pro Max offre une conception et des performances de pointe. Il se distingue par son châssis en titane, plus léger que les versions précédentes, qui améliore à la fois son esthétique et sa prise en main. L’écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec son taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120Hz, assure une qualité d’affichage exceptionnelle. Les performances sont propulsées par la puce A17 Pro et il dispose de 8 Go de RAM.

En termes de photographie, l‘iPhone 15 Pro Max intègre des innovations notables, avec un bloc comprenant un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels, un grand-angle de 48 mégapixels, et un ultra grand-angle également de 12 mégapixels. La batterie de 4422 mAh assure une autonomie robuste, et le nouvel ajout d’un port USB-C marque une évolution notable dans la connectivité de l’appareil. Et pour couronner le tout, il est actuellement en promotion à 1419€ au lieu de 1479€ sur Amazon à l’occasion des soldes d’hiver.

MacBook Air M2 2022 256 Go à 1149€ au lieu de 1299€

Durant les soldes d’hiver, le MacBook Air M2 de 13 pouces bénéficie d’une réduction de 150 euros, il passe en effet de 1299€ à 1149€. Il est équipé d’une récente puce M2 composé d’un CPU de 8 cœurs et d’un GPU de 8 cœurs. Il offre grâce à cela une puissance de remarquable, même pour des tâches exigeantes. Il promet également une excellente autonomie, il est en effet capable de tenir toute une journée, voire plus en fonction de votre utilisation. Cela plaira assurément aux nomades, d’autant plus que sa finesse le rend très facile à transporter.

Ajoutons qu’il intègre un port MagSafe 3 magnétique et qu’il est équipé de 256 Go de stockage SSD et de 8 Go de mémoire vive, ce qui en fait un choix solide pour diverses applications. Cette promotion est des plus intéressante quand on voit la qualité et la puissance de ce MacBook. Attention, les stocks risquent d’être limités !

AirPods 3ème génération Lightning à 179€ au lieu de 199€

Les AirPods de 3ème génération, actuellement en promotion sur Amazon, vous offriront une expérience d’écoute des plus immersive. Ils intègrent plusieurs des fonctionnalités avancées et sont accompagnés d’un boîtier de charge pratique, fonctionnant avec un câble Lightning pour une recharge rapide. Ce dernier contient jusqu’à 5 cycles de recharge, pour une autonomie de 30 heures environ.

Leur conception est axée sur le confort et la performance, avec une ergonomie adaptée à une grande variété de formes d’oreilles. La puce H1 intégrée vous permettra de profiter d’une excellente qualité sonore, parmi les meilleures du marché. Ces soldes d’hiver 2024 sont l’occasion parfaite de vous les procurer à prix réduit.

