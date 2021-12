Steam : le meilleur de 2021

Comme chaque année à cette période, Steam dresse le bilan de celle qui vient de s’écouler. En 2021, certains classiques font de la résistance, mais il y a malgré tout pas mal de changements par rapport à 2020.

Meilleures ventes

C’est par exemple le cas du côté des jeux ayant généré les plus gros chiffres d’affaires. L’année précédente, les 12 titres « Platine » étaient Dota 2, CS GO, Rainbow Six Siege, Cybepunk 2077, Monster Hunter World, Destiny 2, PUBG, GTA V, RDR II, Doom Eternal, Fall Guys, Among US.

En 2021, la moitié du classement se renouvelle. Les six entrées sont Dead By Daylight, Naraka : BladePoint, Battlefield 2042, Apex Legends, Valheim et New World.

2021 2020

Les jeux les plus populaires

Si l’on regarde les jeux les plus populaires, ils sont 10 en 2021 à avoir rassemblé plus de 200 000 joueurs simultanément, contre 11 l’année passée. Exit Life is Strange, Terraria, Mount and Blade II, Among Place et Monster Hunter Word, remplacés par Halo Infinite, Apex Legends, New World et Rust.

2021 2020

Avec contrôleur : Geralt de Riv en chute libre

Dans la catégorie des meilleurs jeux avec contrôleurs en nombre de joueurs actifs par jour, une absence notable : celle de Geralt de Riv. En effet, The Wicher 3 est relégué au rang « Argent » en 2021. Rappelons que la sortie du titre de CD Projekt Red remonte à 2015 ; il a donc fait preuve d’une belle longévité. GTA V figure en revanche toujours au rang « Platine ». Par ailleurs, le très décrié eFootball 2022 apparaît également à ce niveau, à l’instar de FIFA 2021. Paradoxalement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 982 joueurs pratiquent le football virtuel sur le titre de Konami, tandis que près de 60 000 incarnent le célèbre Sorceleur. De quoi relativiser les enseignements de cette catégorie.

2021 2020

Meilleurs jeux VR

Assez peu de bouleversements en haut de tableau concernant les jeux VR ayant dégagé le plus de revenus : Boneworks, Half-Life Alyx, Arizona Sunshine, Skyrim VR sont toujours là. Sauf erreur de notre part, la seule nouvelle entrée au niveau Platine est Into The Radius.

2021 2020

Promus de l’accès anticipé

Enfin, parmi les meilleurs promus de l’accès anticipé en chiffre d’affaires brut, mentionnons Solasta Crown of the Magister, Chernobylite, GTFO, Medieval Dynasty, Subnautica : Below Zero ou encore Hell Let Loose.

Source : Steam