Un premier test de la GeForce RTX 4080

La GeForce RTX 4080 sera disponible demain. Nous serons autorisés à vous livrer notre verdict sur cette deuxième carte graphique Ada Lovelace dans quelques heures. En attendant, voici un premier aperçu des performances de cette référence, avec un test en provenance de Chine prenant la forme d’une vidéo publiée sur Bilibili et proposée par un certain Big Hardware Player. Ce dernier est un habitué de ces examens précoces, puisqu’il avait déjà été l’un des premiers à publier pour les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti.

La GeForce RTX 4080 testée l’est avec deux BIOS, l’un limitant sa puissance à 320 W (le TGP par défaut), l’autre à 450 W. L’examen révèle des résultats dans quelques jeux, parmi lesquels Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Shadow of the Tomb Raider ou encore Borderlands 3, ainsi que des scores de benchmarks (3DMark). Big Hardware Player illustre aussi l’efficacité énergétique de la carte. Les prestations de la RTX 4080 sont comparées à celles des GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 4090. Les trois cartes graphiques collaborent avec un processeur Core i9-13900K.

Plus proche de la GeForce RTX 3090 Ti que de la RTX 4090

Dans les jeux, la GeForce RTX 4080 se situe entre les GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 4090 (plus proche de la première). Pour le panel de jeux testés, en 2160p, la RTX 3090 Ti a une moyenne de 87, la RTX 4080 de 103 et la RTX 4090 de 135.

Hiérarchie respectée dans 3DMark.

Concernant les courbes de puissance, celles-ci dessous révèlent que la GeForce RTX 4080 atteint son efficacité maximale entre 280 W et 320 W.

Les spécifications des GeForce RTX 4080 et RTX 4090 sont consignées dans le tableau ci-dessous. Comme précisé en début d’article, nous vous proposerons notre test d’ici peu.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 Multiprocesseurs de flux 128 76 Cœurs CUDA 16384 9728 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s TGP par défaut 450W 320W Max TGP 660W 516W Prix de la version FE 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros

Source : Big Hardware Player