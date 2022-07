Western Digital lance trois nouveaux disques durs de 22 To

Cette capacité n’est plus l’apanage de la gamme Ultrastar ; WD propose désormais des disques 22 To dans ses séries WD Gold, WD Red Pro et WD Purple Pro.

Western Digital déploie ses disques durs d’une capacité de 22 To dans d’autres séries qu’Ultrastar, laquelle contient des produits surtout destinés aux serveurs. La société propose désormais des HDD de 22 To dans ses gammes WD Gold, WD Red Pro et WD Purple Pro.

Ces disques scellés à l’hélium possède une conception à 10 plateaux de 3,5 pouces, soit une densité de 2,2 To par plateau, et reposent sur la technologie d’enregistrement magnétique perpendiculaire assisté par énergie (ePMR). Ils embarquent également de la mémoire flash NAND et bénéficient de la technologie OptiNAND. Comme nous l’expliquions dans une précédente actu, à mesure que les capacités des disques durs mécaniques augmentent, ces derniers ont besoin de stocker des gigaoctets de métadonnées relatives à la RRO (repeatable runout) ainsi qu’à l’interférence entre pistes adjacentes (ATI pour adjacent track interference) ; les disques durs OptiNAND les stockent sur le lecteur flash iNAND plutôt que sur les supports rotatifs. Cela libère de l’espace sur ces derniers, réduit la latence et le nombre d’opérations de lecture / écriture. En outre, la technologie iNAND permet de conserver des données en cas d’arrêt d’urgence.

Jusqu’à 291 Mo/s

Les fiches ci-dessous renseignent une vitesse de transfert maximal de 291 Mo/s, un débit extrêmement élevé pour un HDD. En matière de consommation, ces disques 22 To engloutissent jusqu’à 5,7 W en mode veille et 9,6 W en fonctionnement.

Selon Western Digital, ses disques durs WD Gold ciblent les clients de l’informatique et des centres de données ; ses WD Red Pro excellent pour le stockage en réseau (NAS) ; enfin, les WD Purple Pro sont conçus pour la vidéosurveillance et l’IA. Par exemple, grâce à la technologie AllFrame AI de Western Digital, ces derniers « prennent en charge 32 flux AI pour l’analyse par apprentissage profond […] et sont optimisés pour prendre en charge jusqu’à 64 caméras HD ».

Les disques durs ont un MTBF de 2,5 millions ou 1 millions d’heures selon le modèle et sont couverts par cinq ans de garantie. Les tarifs vont de 550 à 750 dollars environ.

