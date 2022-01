Cartes graphiques : des prix en légère baisse depuis le début d’année

Chaque mois, 3DCenter.org examine l’évolution du prix des cartes graphiques chez les détaillants allemands et autrichiens. Les fourchettes de prix sont assez larges et correspondent peu ou prou à ceux pratiqués en France. La dernière fois que nous avons regardé les données de 3DCenter.org remonte à novembre 2021 : les tarifs n’avaient cessé de grimper depuis août. Ne crions pas victoire trop tôt, mais depuis décembre, la tendance est repartie à la baisse.

Les prix restent toutefois bien supérieurs aux MSRP. En moyenne, ils sont 77 % plus élevés pour les cartes RTX 3000 de NVIDIA et de 67 % pour les cartes Radeon 6000 d’AMD. La bonne nouvelle, c’est que les tarifs semblent un peu corrélés à la valeur de l’Ethereum, bien que la répercussion prenne souvent quelques semaines : la valeur en dollars de la cryptomonnaie baisse depuis début décembre et plus fortement à partir de janvier, tandis que la courbe des tarifs des GPU commencent seulement à s’infléchir.

Carte graphique RX 6500XT RX 6600 RX 6600XT RX 6700XT RX 6800 RX 6800XT RX 6900XT Prix affichés en janvier 2022 339-399 euros 509-659 euros 599-749 euros 869-1084 euros 1219-1490 euros 1279-1559 euros 1499-2000 euros MSRP 299 euros 339 euros 380 euros 479 euros 579 euros 649 euros 999 euros Différence prix réel / MSRP +43 % +47 % +51 % +73 % +97 % +88 % +43 % Évolution depuis le 2 janvier 2022 – -12 points -12 points -13 points -12 points -18 points 0 point AMD Radeon RX 6000

Source : 3DCenter