Enermax renseigne les consommations des Radeon RX 7000 et des RTX 4070 / RTX 4060

Le site d’Enermax, une société qui fabrique notamment des alimentations électriques pour ordinateurs, affiche désormais des recommandations pour plusieurs cartes graphiques de nouvelle génération AMD et NVIDIA, dont certaines n’ont donc pas encore été officialisées, via son outil Power Supply Calculator. Si NVIDIA a déjà présenté deux GeForce RTX 4000, les RTX 4090 et RTX 4080 (cette dernière étant déclinée en deux versions), AMD introduira ses Radeon RX 7000 RDNA 3 le 3 novembre prochain. En outre, pour la série GeForce RTX 4000, les références ne se limitent pas aux deux susmentionnées, mais impliquent aussi les RTX 4070 et RTX 4060.

À ce stade, impossible de savoir si Enermax dispose d’informations officielles ou si un de ses employés s’est livré à de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, son site renseigne les données ci-dessous :

Série GeForce RTX 4000 :

GeForce RTX 4090 : 853W PSU (GPU TDP 450W)

GeForce RTX 4080 : 720W PSU (GPU TDP 320-285W)

GeForce RTX 4070 : 684W PSU (GPU TDP ~285W)

GeForce RTX 4060 : 598W PSU (GPU TDP ~200W)

Série Radeon RX 7000 :

Radeon RX 7950 XT : 822W PSU (GPU TBP ~420W)

Radeon RX 7900 XT : 730W PSU (GPU TBP ~330W)

Radeon RX 7800 XT : 700W PSU (GPU TBP ~300W)

Radeon RX 7700 XT : 598W PSU (GPU TBP ~200W)

En les supposant vraies, ces valeurs confirmeraient l’envolée de la consommation pour le très haut de gamme – un appétit confirmé et expliqué par Sam Naffziger en juin dernier – mais une stagnation et même une régression pour le haut / milieu de gamme.

Le fer de lance des cartes graphiques RDNA 3, la Radeon RX 7950XT, aurait donc un TBP de 420 W ; les Radeon RX 7900 XT et RX 7800 XT de respectivement 330 et 300 W ; enfin, la RX 7700 XT se contenterait de 200 W. Pour faire une comparaison avec les cartes actuelles, la Radeon RX 6950 XT a un TBP de 335 W, les Radeon RX 6900 XT et RX 6800 XT de 300 W, la RX 6700 XT de 230 W.

Source : Enermax via momomo_us