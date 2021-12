Valve dévoile la version définitive de l’emballage et de l’étui de transport de son Steam Deck

Si vous faites partie de ceux ayant précommandé le Steam Deck dans les jours ayant suivi son annonce, vous deviez en principe recevoir votre machine sous peu. Finalement, début novembre, Valve a indiqué que sa console portable arriverait avec au moins deux mois de retard. Peut-être pour tenter de consoler les plus impatients, l’entreprise a publié quelques images qui montrent l’emballage et le boîtier de son précieux Steam Deck.

Valve explique : « Nous avons récemment finalisé la version de production de Steam Deck, qui a passé les derniers tests de validation de conception. Ces unités serviront de kits de développement et seront utilisées dans le cadre de tests approfondis. Il s’agit de la dernière version du prototype final avant la mise en production. Elle inclut des améliorations par rapport aux unités EV2. Le produit final comportera quelques modifications mineures supplémentaires.

L’une des principales différences entre ces prototypes et les précédents (EV2), c’est que nous testons maintenant l’emballage et la présentation du produit. Avant de les envoyer aux équipes de développement, nous voulions vous donner un aperçu de l’emballage de la version qui sera livrée à la clientèle en février. »

Valve instaure un programme de certification des jeux pour son Steam Deck

Contenu du carton : un Steam Deck et un bloc d’alimentation

Les légendes des photos nous apprennent notamment que l’emballage contient « un exemplaire de Steam Deck et un bloc d’alimentation », lequel sera « compatible avec les prises et le voltage » en vigueur dans la région du client. L’avant dernier cliché monte « l’étui de transport des versions 64 Go et 256 Go de Steam Deck ». Enfin, Valve a apparemment choisi « Your Games Are Going Places » comme slogan.

Rappelons que le Steam Deck s’appuie sur un SoC AMD répondant au nom de code Aerith, longuement présenté fin novembre. Enfin, comme précisé ci-dessus, les premiers exemplaires de Steam Deck seront livrés à partir de février prochain.

Source : Valve