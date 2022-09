AMD Software PRO Edition 22.Q3 : jusqu’à 72 % de gains de performance

AMD a publié de nouveaux pilotes AMD Software: PRO Edition 22.Q3. Cette version comprend un pilote OpenGL réarchitecturé qui apporte d’importants gains de performance dans les principales applications de CAO et de création selon l’entreprise.

© AMD

La société annonce jusqu’à 72 % d’améliorations par rapport au pilote précédent dans plusieurs applications, parmi lesquelles Dassault Systèmes SOLIDWORKS et Autodesk Maya. En outre, cette version apporte une prise en charge de la mise à jour de Windows 11 2022.

Comparaisons Q2 / Q3

AMD communique plusieurs résultats illustrant les écarts de performance entre l’édition Q2 et Q3. Ils sont tous résumés dans le tableau ci-dessous. La configuration de test, sous Windows 10 Pro, mobilise un processeur Ryzen Threadripper PRO 5945WX (12 cœurs / 24 threads, soit le plus modeste de la série Ryzen Threadripper PRO 5000), 64 Go de RAM (8 x 8 Go DDR3-3200), et plusieurs références de la gamme de cartes graphiques Radeon PRO W6000.

© AMD

Quelques comparaisons présentées sous forme de diagrammes.

© AMD © AMD

Opposition avec des cartes NVIDIA (RTX A5000 pour la Radeon PRO W6800 et RTX A2000 pour la Radeon PRO W6600).

Vous pouvez consulter des comparaisons supplémentaires et en apprendre davantage sur ces nouveaux pilotes professionnels sur le site d’AMD.