Bundle AMD Radeon Raise the Game : jusqu’à trois jeux offerts pour l’achat d’une Radeon RX 6000

Les séries Radeon RX 67×0, RX 68×0 et RX 69×0 permettent d’obtenir des codes pour les jeux Sniper Elite 5, Saints Row et Forspoken.

Le mois dernier, AMD a annoncé le bundle AMD Radeon Raise the Game octroyant aux acquéreurs d’une carte graphique Radeon RX 6000 les jeux Sniper Elite 5 et Saints Row. L’entreprise ajoute un troisième titre à cette offre : Forspoken.

Crédit : AMD

AMD a ouvert le « portail d’obtention des jeux ». L’entreprise précise que depuis hier, « le portail est en ligne, permettant à tous ceux qui ont reçu un code AMD Raise the Game de l’échanger et de commencer à jouer ! ». Le bundle est en place jusqu’au 13 août prochain.

Les conditions

La société n’a pas encore mis à jour sa page française : le lien du communiqué de presse renvoie vers un ancien bundle (Far Cry 6 et Resident Evil Village). Néanmoins, les conditions générales du portail confirment que l’acquisition d’une carte graphique allant de la Radeon RX 6700 – référence qui n’a toujours pas été officiellement annoncée – à la Radeon RX 6950 XT permet d’obtenir les trois jeux. Les trois références de la série Radeon RX 66×0 décernent Saints Row et Forspoken. Enfin, les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 permettent d’obtenir un seul jeu, Saints Row.

Crédit : AMD

Les trois jeux

Saint Rows sera disponible à partir du 23 août prochain. « Bienvenue à Santo Ileso, une ville fictive pleine d’animation du Sud-ouest américain. Dans ce monde rongé par le crime, une bande de jeunes amis partis de rien entame sa propre aventure criminelle pour la gloire et le succès. »

Sniper Elite 5 est paru le 26 mai dernier. « De retour dans la franchise primée, Karl Fairburne s’attaque à l’opération Kraken dans la France de 1944. Le jeu de sniper avant-gardiste s’enrichit d’une nouvelle Kill Cam pour une expérience plus esthétique et fonctionnelle que jamais. »

Forspoken paraîtra en octobre 2022. « Forspoken suit l’aventure de Frey, une jeune New-Yorkaise catapultée dans le monde aussi beau que cruel d’Athia. En quête du chemin du retour, Frey devra utiliser ses nouvelles compétences magiques pour traverser des paysages tentaculaires et affronter des créatures monstrueuses. »