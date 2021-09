Le GeForce NOW accueille des jeux Electronic Arts, dont Battlefied 1

Ce jeudi, le GeForce NOW accueille de nouveaux jeux Electronic Arts ; jusqu’ici, seul Apex Legends était accessible sur le service de cloud gaming de NVIDIA. Pour l’instant, cette arrivée concerne quatre jeux des franchises Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel et Dragon Age mais dans son communiqué, NVIDIA indique qu’il s’agit d’une « première étape pour amener plus de grands jeux d’EA sur GeForce NOW » et que « les membres de GeForce NOW peuvent s’attendre à ce que d’autres jeux Electronics Arts soient ajoutés » ultérieurement.

Les quatre jeux EA en question sont :

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Comme vous le constastez, la prise en charge se cantonne pour l’instant aux versions Steam des titres. Cependant, NVIDIA indique que ses « équipes travaillent activement à l’ajout de la version Origin de chacun de ces quatre jeux au service, et ont terminé le travail pour certains d’entre eux dès aujourd’hui ».

14 jeux en tout

Outre ces quatre jeux EA, dix autres font leur entrée sur le GeForce NOW. Voici lesquels :

AWAY: The Survival Series (Steam)

Lemnis Gate (Steam)

The Eternal Cylinder (Epic Games Store)

Hot Wheels Unleashed (Steam et Epic Games Store)

INDUSTRIA (Steam et Epic Games Store)

The Last Friend (Steam et Epic Games Store)

Rogue Lords (Steam et Epic Games Store)

Europa Universalis IV (Epic Games Store)

Rustler (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft Connect)

Rappelons que le GeForce NOW est accessible sur PC, Mac, SHIELD TV, appareils Android et iPhone / iPad. Il est possible d’en profiter gratuitement avec quelques restrictions : accès non prioritaire, sessions limitées à 1h et pas d’effets ray tracing. L’abonnement propriétaire, qui a remplacé l’offre Fondateur en mars, est proposé à 9,99 euros par mois ou 99,99 euros pour l’année. Il permet des sessions de 6 heures, octroie un accès prioritaire et active le ray tracing.