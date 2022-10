Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT se dévoilent

AMD détaillera des Radeon RX 7000 RDNA 3 jeudi prochain à 21 heures. Nous supposons que l’entreprise introduira plusieurs références haut de gamme, comme ce fut le cas pour les Radeon RX 6000 en 2020. Le divulgateur chi11eddog, qui a déjà partagé des informations confidentielles par le passé, mentionne deux cartes XTX et XT ; très certainement les Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT basées sur le GPU Navi 31. La première embarquerait 24 Go de VRAM, la seconde 20 Go.

© HXL © HXL

Dans le même registre, HXL a publié sur Twitter des clichés d’un prototype de Radeon RX 7900. Le design final peut être légèrement différent, avec l’ajout d’une plaque arrière et la présence d’un dissipateur noir plutôt que rouge. En revanche, la paire de connecteurs 8 broches ne sera pas changée : Scott Herkelman, vice-président senior et directeur général de l’unité commerciale graphique d’AMD, a confirmé récemment que les GPU RDNA 3 n’utilisaient pas le connecteur PCIe Gen5 12VHPWR.

Spécifications Radeon RX 7000

Selon de précédentes fuites, la Radeon RX 7900 XTX posséderait 12 288 processeurs de flux et 24 Go de GDDR6 à 20 Gbit/s sur un bus de 384 bits. La Radeon RX 7900 XT aurait 10 752 processeurs de flux et 20 Go de GDDR6, également à 20 Gbit/s, mais sur un bus de 320 bits. Ajoutez à cela un Infinity Cache de 96 Mo pour la XTX, de 80 Mo pour la XT.

Carte graphique Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Architecture 5 nm RDNA3 5 nm RDNA3 GPU Navi 31 XTX Navi 31 XT Processeurs de flux 12 288 10 752 VRAM 24 Go G6 20 Go G6 Bus mémoire 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s Infinity Cache 96 Mo 80 Mo Bande passante mémoire 960 Go/s 800 Go/s TBP À déterminer À déterminer

Ci-dessous, les caractéristiques présumées de l’ensemble de la gamme Radeon RX 7000 :

Carte graphique GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire Bus mémoire Bande passante mémoire RX 7950 XT Navi 31 12 288 (96) 24 Go G6 20 Gbit/s 384-bit 960 Go/s RX 7900 XT Navi 31 10 240 (80) 20 Go G6 20 Gbit/s 320-bit 800 Go/s RX 7800 XT Navi 32 8192 (64) 16 Go G6 18-20 Gbit/s 256-bit 576 Go/s RX 7800 Navi 32 7168 (56) 12/16 Go G6 18-20 Gbit/s 192/256-bit 432 Go/s RX 7700 XT Navi 32 6144 (48) 12 Go G6 18-20 Gbit/s 192-bit 432 Go/s RX 7600 XT Navi 33 5120 (40) 8 Go G6 18-20 Gbit/s 128-bit 288 Go/s RX 7600 Navi 33 4096 (32) 8 Go G6 18-20 Gbit/s 128-bit 288 Go/s RX 7500 XT Navi 33 2560 (20) 6 Go G6 18-20 Gbit/s 96-bit 216 Go/s