NVIDIA aurait mis fin à la production de GeForce RTX 2060 / GTX 1660

Ce genre d’information est toujours à considérer avec une certaine prudence, mais selon plusieurs sources, NVIDIA aurait sifflé la fin de la récréation pour certaines références Turing : les GeForce RTX 2060 et RTX 2060 Super ainsi que les GeForce GTX 1660 et GTX 1660 Super. Les lancements de la première et de le seconde remontent à janvier et juillet 2019 respectivement ; ceux de la troisième et de la quatrième à mars et octobre de la même année.

© NVIDIA

Fin 2022, ces références restent encore très populaires auprès des joueurs. Selon la dernière enquête sur le matériel de Steam, la GeForce RTX 2060 est la deuxième carte graphique la plus utilisée sur la plateforme, juste derrière GeForce GTX 1060. La GeForce GTX 1660 se trouve un peu plus loin dans le classement, à la septième place.

Peu de stock

Au moment où nous écrivons ces lignes, la GeForce RTX 2060 se négocie à partir de 350 euros chez TopAchat, qui n’a que trois références : une en rupture, deux en “stock limité”. D’autre part, le détaillant ne propose désormais qu’une unique GeForce GTX 1660, à 290 euros, laquelle est en rupture de stock. Enfin, le revendeur n’a que deux GeForce GTX 1660 Super à vendre, à partir de 319 euros. Clairement, en neuf, l’offre est désormais loin d’être pléthorique.

Or, d’après les rapports, il resterait une très petite quantité de GPU TU116 pour équiper les GeForce GTX 1660 / Super. La situation pour le GPU TU106 des GeForce RTX 2060 / Super n’est pas détaillée. Notez que NVIDIA aurait épargné le GPU TU117 qui sert aux GeForce GTX 1650 et GTX 1630.

La RTX 3050 seule face à la concurrence ?

L’architecture Ampere a succédé à Turing ; l’ère actuelle est sous le signe Ada Lovelace. Seulement nous ne vous apprendrons rien, pour l’instant, le catalogue de GeForce RTX 4000 se cantonne à des références haut de gamme, très onéreuses, les GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080.

Dans la tranche budgétaire de 300 – 350 euros, forcément très prisée, la seule option de NVIDIA à court terme pourrait donc devenir la GeForce RTX 3050. Une carte graphique qu’éclipse cependant la Radeon RX 6600, moins chère et plus performante. Ainsi, au même titre que les GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3060 Ti, déclinées dans de nouvelles variantes, il n’est pas inenvisageable que NVIDIA apporte quelques modifications à sa GeForce RTX 3050 afin de la rendre plus concurrentielle. Certains tablent sur une légère baisse de tarif ou le lancement d’une GeForce RTX 3050 Ti desktop.

Sources : BoardChannels, ITHome, via WCCFTech