Les tarifs des cartes graphiques sont désormais 25 % supérieurs aux prix recommandés

Selon les données de 3DCenter.org, les prix des cartes graphiques n’ont cessé de baisser depuis le début d’année ; les détaillants allemands et autrichiens pratiquent des prix plus vus depuis plusieurs mois. À la mi-février, les prix des cartes NVIDIA et AMD restaient respectivement 57 % et 45 % supérieurs aux tarifs préconisés par les deux sociétés. Désormais, le surcoût est de 25 % tant pour les GPU AMD que NVIDIA. En début d’année, il était toujours d’environ 80 %.

Lorsque l’on regarde les prix moyens pour chaque référence, on constate que la situation n’est pas uniforme, loin de là. Pour la gamme AMD, sans surprise, la Radeon RX 6500 XT est la carte dont les prix se rapprochent le plus de son MSRP : l’écart est de seulement 1 %. À l’inverse, les Radeon RX 6800 s’affichent toujours à des tarifs 53 % supérieurs au MSRP.

Du côté des RTX 3000 de NVIDIA, c’est la GeForce RTX 3080 Ti qui respecte le mieux son MSRP. Les GeForce RTX 3060 Ti et GeForce RTX 3070 restent proposées à des prix 34 % plus élevés que leur prix recommandé.

La situation pour chaque carte graphique

Source : 3DCenter.org