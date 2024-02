Meilleur smartphone à moins de 300 euros : quel modèle choisir en 2024 ? 

Quel est le smartphone idéal à moins de 300 euros ? De nos jours, on trouve une multitude d’appareils d’entrée de gamme sur le marché. Mais il est parfois difficile de trouver le modèle avec le meilleur rapport qualité/prix. Voici notre sélection de mobiles abordables et performants entre 200 et 300 euros.

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 300 euros

Samsung Galaxy A33, le photophone au meilleur prix
Xiaomi Redmi Note 12, le meilleur à - de 300 euros
Honor Magic 5 Lite, le meilleur rapport qualité/prix

Ces dernières années, le marché des smartphones est devenu de plus en plus imposant et l’on retrouve des appareils de tous types avec des prix très variables. Au final, trouver un modèle alliant un tarif abordable et de bonnes performances est parfois difficile. Pourtant, il est tout à fait possible de se procurer un excellent mobile à moins de 300 euros. Cependant, il faut tout de même faire quelques concessions du côté de la photo ou de la puissance.

D’un autre côté, ces produits d’entrée de gamme offrent souvent une excellente autonomie et une bonne qualité d’affichage. Sur ces points, ils n’ont rien à envier aux appareils les plus premium. De même, toutes les marques proposent (sauf Apple évidemment) des modèles au très bon rapport qualité/prix pour les personnes au budget serré. Pour finir, nous avons évalué et sélectionné de nombreux smartphones à moins de 300 euros pour vous aider à faire le meilleur choix possible.

Xiaomi Redmi Note 12, le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Xiaomi Redmi Note 12 Le meilleur smartphone à moins de 300 euros

On aime Très bonnes performances pour cette gamme

Très bonnes performances pour cette gamme Excellente autonomie

Excellente autonomie Belle qualité d’affichage (120 Hz)

Belle qualité d’affichage (120 Hz) Possibilité d’ajouter une carte mémoire microSD

Possibilité d’ajouter une carte mémoire microSD Charge rapide présente On n’aime pas Vendu sous Android 12

Vendu sous Android 12 Module photo très en retrait

On commence notre sélection avec le Xiaomi Redmi Note 12. C’est un des meilleurs smartphones à acheter si votre budget est limité. En effet, pour ce prix, vous pouvez compter sur une superbe qualité d’affichage. Ce modèle est équipé d’une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, pour économiser la batterie, il est toujours possible de passer en 60 Hz.

Ensuite, on retrouve le processeur Snapdragon 4 Gen 1 épaulé par 4 go de ram. Ce n’est pas le meilleur quand il s’agit de faire du multitâche, par contre, ses performances sont plus que correctes pour du gaming. Mais il ne faut pas non plus trop lui en demander. Sinon, ce mobile possède 128 Go de stockage et il est même possible d’ajouter une carte microSD.

D’un autre côté, le module photo est en retrait. Ce dernier se compose d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Si les clichés de jour sont convenables pour ce prix, il est en sérieuse difficulté la nuit. Dernier point, sa batterie de 5000 mAh assure une excellente autonomie. Pour un usage basique, il est facile de tenir 2 journées loin d’une prise. Enfin, sa charge de 33W a besoin d’environ une heure pour recharger le smartphone à 100%.

Samsung Galaxy A23 5G, le meilleur smartphone de Samsung à moins de 300 euros

Samsung Galaxy A23 5G Le meilleur smartphone de Samsung à moins de 300 euros

On aime Superbe autonomie

Superbe autonomie Bonnes performances dans l’ensemble

Bonnes performances dans l’ensemble Module photo à l’aise de jour

Module photo à l’aise de jour Design vraiment réussi On n’aime pas Faible qualité d’affichage par rapport à la concurrence

Faible qualité d’affichage par rapport à la concurrence Clichés de nuit en retrait

Clichés de nuit en retrait Recharge rapide peu efficace

On continue notre comparatif avec le meilleur smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A23 5G. Si vous êtes un adepte de la marque coréenne, difficile de résister à ce modèle à petit prix. Du côté technique, vous pouvez compter sur la puce Snapdragon 695 5G couplée à 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus efficace, cependant, elle est amplement suffisante pour jouer à des jeux peu gourmands en ressources.

D’un autre côté, elle possède un module photo très efficace de jour pour cette gamme. En effet, celui-ci se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et deux autres capteurs de 2 Mpx chacun. Seul bémol, il est en difficulté avec les clichés de nuit. Mais à la vue de son tarif, on a du mal à le lui reprocher. Enfin, le principal défaut de ce mobile se situe du côté de l’écran. On retrouve ici une dalle LCD de 6,6 pouces dont la qualité laisse à désirer. Et cela malgré la présence d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz.

Pour finir, il dispose tout de même d’une superbe autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh. Cette dernière offre facilement une journée d’utilisation, voire plus selon votre usage. En bref, ce Samsung Galaxy A23 5G offre toujours un très bon rapport qualité/prix en 2024.

Honor Magic 5 Lite, le meilleur rapport qualité/prix

Honor Magic 5 Lite Le meilleur rapport qualité/prix

On aime Design particulièrement réussi

Design particulièrement réussi Une des meilleures qualités d’affichage pour ce prix

Une des meilleures qualités d’affichage pour ce prix Excellente autonomie

Excellente autonomie Présence de la charge rapide On n’aime pas Module photo à oublier

Module photo à oublier Performances tout juste correctes

Le smartphone Honor Magic 5 Lite est un smartphone récent et abordable du célèbre fabricant chinois. C’est une version allégée de l’excellent Magic 5 Pro. Dans tous les cas, il possède une très solide fiche technique pour un appareil d’entrée de gamme. En effet, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement fixe de 60 ou 120 Hz. Dans sa catégorie, il offre une des meilleures qualités d’affichage du marché.

Ensuite, il dispose du SoC Snapdragon 695 5G accompagné par 6 Go de ram. Ce n’est pas la puce la plus récente, mais les performances sont, dans l’ensemble, bonnes. Enfin, il possède 128 Go de capacité de stockage, cependant, il est ici impossible d’ajouter une carte microSD. D’autre part, ce n’est clairement pas le meilleur produit de notre sélection au niveau de la photo. Il a beau embarquer un capteur principal de 50 Mpx épaulé par un ultra grand-angle de 16 Mpx et un capteur macro de Mpx, il est en difficulté de jour comme de nuit. En bref, ce n’est clairement pas un photophone.

Ensuite, pour revenir à ses points forts, il embarque une batterie de 5100 mAh capable de tenir presque 2 jours pour un usage basique. Dans tous les cas, vous finirez aisément votre journée avec ce modèle. Pour finir, il dispose de la charge 40W.

OnePlus Nord CE3 Lite, un smartphone abordable et polyvalent

OnePlus Nord CE3 Lite Un smartphone abordable et polyvalent

On aime Excellente autonomie

Excellente autonomie Performances correctes

Performances correctes Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Qualité des clichés de jour correcte On n’aime pas Module photos en difficulté si faible luminosité

Module photos en difficulté si faible luminosité Charge rapide peu efficace

OnePlus est réputé pour son catalogue de smartphones à la fois abordables et performants. Si on doit choisir le meilleur mobile à moins de 300 euros du fabricant chinois, alors le Nord CE3 Lite est un choix tout indiqué. Ce modèle possède une dalle IPS LCD ce 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans l’ensemble, la qualité d’affichage est correcte, mais on trouve mieux chez les concurrents.

Ensuite, il est lui aussi équipé du Snadragon 695 épaulé par 8 Go de ram. Sans être un monstre de puissance, il offre une bonne fluidité. Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 108 Mpx épaulé par deux autres de 2 Mpx. Sur le papier cela peut sembler excellent, pourtant à la pratique, la qualité n’est du tout au rendez-vous. C’est le gros point faible de ce mobile, sinon, il aurait été un des meilleurs de sa catégorie.

Enfin, sa batterie de 5000 mAh assure une importante autonomie. Pour un usage basique, vous pourrez facilement rester deux jours loin d’une prise. De plus, sa charge rapide de 67W peut recharger le smartphone à 100% en à peine plus de 30 minutes. Une fonctionnalité très plaisante au quotidien. En résumé, si la partie photo n’est pas essentielle pour vous, alors ce OnePlus Nord CE3 Lite est une bonne solution.

Realme 9 5G, le smartphone pas cher à l’excellente autonomie

Realme 9 5G Le smartphone pas cher à l'excellente autonomie

On aime Excellente autonomie

Excellente autonomie Performances correctes

Performances correctes Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Qualité des clichés de jour correcte On n’aime pas Module photos en difficulté si faible luminosité

Module photos en difficulté si faible luminosité Charge rapide peu efficace

On continue notre comparatif avec le Realme 9 5G. Même si le fabricant chinois est principalement connu pour ses smartphones gaming, il propose également des appareils abordables. Comme vous pouvez vous en douter, pour ce prix, ce n’est pas le plus adapté pour les jeux mobiles. En effet, une fois n’est pas coutume, on retrouve la puce Snapdragon 695 5G, ici épaulée par 4 Go de ram. Une nouvelle fois, les performances sont correctes, mais il ne faut pas non plus trop lui en demander.

Ensuite, il dispose d’une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On aurait aimé un écran Amoled, cependant, la qualité d’affichage reste très bonne. D’autre part, son module photo se compose d’un ensemble de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Comme beaucoup d’autres appareils de cette gamme, les clichés de jours sont d’une qualité correcte, mais quand la luminosité est basse, il est en sérieuse difficulté.

Enfin, il embarque une batterie de 5000 mAh qui offre une superbe autonomie. Elle assure aisément 2 jours d’utilisations. Seul bémol, sa charge de 18W est trop légère. En effet, il lui faut environ 2h30 pour recharger entièrement le smartphone. Si on excepte, ce dernier point, ce Realme 9 5G est un choix solide pour un smartphone à moins de 300 euros.

Samsung Galaxy A33, le smartphone photo au meilleur prix

Samsung Galaxy A33 Le smartphone photo au meilleur prix

On aime Très bonnes performances photo pour ce prix

Très bonnes performances photo pour ce prix Belle qualité d’affichage

Belle qualité d’affichage Solide autonomie

Solide autonomie Puissance suffisante pour un usage basique

Puissance suffisante pour un usage basique Certification IP67 On n’aime pas Pas du tout adapté au gaming

Pas du tout adapté au gaming Charge un peu lente

On finit notre sélection avec un smartphone abordable et qui a la particularité d’être performant dans le domaine de la photo. Il s’agit du Samsung Galaxy A33 du fabricant coréen. Chose rare pour sa catégorie, il dispose d’un ensemble de 4 capteurs. Il est équipé d’un grand-angle de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 5 Mpx et d’un autre de profondeur de 2 Mpx. De jour, les clichés sont vraiment réussis et même de nuit il tire son épingle du jeu face à ses concurrents d’entrée de gamme. Cependant, ce n’est pas non plus le meilleur photophone du marché.

D’un autre côté, il possède une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas 90 Hz. Même s’il n’atteint pas les 120 Hz, la qualité d’affichage reste très bonne. Ensuite, il embarque le SoC Exynos 1280 couplé à 6 Go de ram. Pour le coup, ce n’est pas le meilleur modèle de notre comparatif en termes de performances. Il assure une certaine fluidité en multitâche, mais il n’est pas vraiment adapté au gaming.

Pour conclure, il possède une batterie de 5000 mAh qui permet de facilement boucler une journée sans avoir à le recharger. Selon votre utilisation, il est capable de tenir presque deux jours entiers. Enfin, comme souvent avec Samsung, la charge de 25W n’est pas des plus efficace.

🤔 Quelles marques proposent de bons smartphones à moins de 300 euros ?

Sur le marché actuel, tous les fabricants proposent désormais des mobiles sous la barre des 300 euros. Cependant, comme vous pouvez vous en doutez, Apple ne fait pas partie de ces derniers. Dans tous les cas, c’est Xiaomi et Samsung qui disposent de smartphones performants dans cette tranche de prix. Comme vous avez pu le constater, les Xiaomi Redmi Note 12 et le Galaxy A23 sont de très bons appareils. Mais des marques comme Realme ou Honor, ont également quelques bons produits dans leurs catalogues comme le fameux Magic 5 Lite au très bon rapport qualité/prix.

📲 Quelles sont les concessions à faire avec un smartphone à moins de 300 euros ?

Dans cette catégorie, le principal sacrifice à faire sur son smartphone se trouve dans la partie photo. En effet, même si certains modèles tirent leurs épingles du jeu, on est loin de la qualité de mobiles de milieu de gamme pour le Pixel 6a qui a un prix autour de 400 euros. D’un autre côté, les performances sont suffisantes pour un usage basique et certains jeux peu gourmands. Cependant, si vous cherchez un appareil dédié entièrement au gaming, vous allez devoir monter en gamme.

À l’inverse, dans cette catégorie, la batterie n’est jamais un problème. Tous les mobiles de notre sélection assurent au minimum une bonne journée d’autonomie et certains atteignent aisément les deux jours. De même, il n’est pas rare de retrouver des dalles Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En résumé, il souffre rarement de défauts du côté de la qualité d’affichage.

📸 Peut-on trouver des smartphones avec de bonnes caméras à moins de 300 euros ?

Trouver des smartphones équipés de bonnes caméras à moins de 300 euros est possible grâce aux progrès des technologies de caméra et du traitement d’image. Cependant, il ne faudra pas vous attendre à des miracles. Si les appareils d’entrée et de milieu de gamme offrent souvent plusieurs capteurs arrière, incluant des fonctionnalités comme l’ultra grand-angle et le mode portrait, soutenues par des logiciels avancés pour améliorer le traitement de l’image, ils n’égalent pas les modèles plus haut de gamme. Particulièrement dans des conditions de faible luminosité. Mais ils restent une option intéressante pour les amateurs de photo avec un budget limité.

