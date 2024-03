Meilleur smartphone Sony : quel smartphone Xperia choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs smartphones Sony Xperia

Cela fait déjà plusieurs années que Sony a perdu sa popularité d’autrefois. Pourtant, dans les années 2010, la marque est connue dans le monde entier pour ses nombreuses innovations, et fait partie des leaders du secteur. Cependant, ce n’est pas parce qu’elle se fait aujourd’hui plus discrète que ses smartphones ne sont pas à la hauteur des attentes des consommateurs.

Les appareils Xperia profitent de l’expérience accumulée par la marque japonaise au cours de ses nombreuses années. Ils sont d’excellente qualité, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Réputés pour leurs modules photo, ils séduisent encore chaque année un public large. Attention cependant, la qualité Sony a un prix, et il est assez haut de gamme. Pour tout savoir, découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones Sony Xperia.

À lire également : notre sélection des meilleurs smartphones

Sony Xperia 1 V, le dernier-né des smartphones Sony

Sony Xperia 1 V Le dernier-né des smartphones Sony € Sony INZONE Buds – Ecouteurs Gaming,… 215.13€

215.13€ Voir l’offre

853.99€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1,197.84€ Voir l’offre

1,483.36€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Ses performances polyvalentes

Ses performances polyvalentes Son mode "Performances" idéal pour le gaming

Son mode "Performances" idéal pour le gaming Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Ses finitions très soignées

Ses finitions très soignées La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Son autonomie On n’aime pas Charge un peu lente

Charge un peu lente Absence de rafraîchissement adaptatif

Chaque année Sony dévoile une nouvelle gamme de smartphones. La dernière en date est la V et le modèle 1 se veut comme étant le plus ambitieux et le plus abouti. C’est la démonstration parfaite de ce dont est capable la marque, on le remarque à sa fiche technique impressionnante, notamment pour la partie photo.

Commençons par son design, l’un des points sur lesquels le constructeur japonais excelle. Ce dernier ne change pas radicalement, conservant sa force tout en longueur et sa finesse. Ici, pas d’encoche pour la caméra frontale, ce qui le distingue nettement de la concurrence. À l’arrière le bloc objectif aussi est au format vertical. Le Xperia 1 V est doté d’un écran Oled de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz (malheureusement pas adaptatif). Sa qualité est excellente.

Il est aussi doté de la puce star de chez Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée de 12 Go de mémoire vive. Cette dernière délivre des performances très satisfaisantes. Un mode gaming est néanmoins a activer pour débloquer son plein potentiel, notamment en jeu. Ce dernier a cependant tendance à siphonner la batterie. Il vous faudra donc naviguer entre les deux modes en fonction de vos besoins.

Terminons avec les photos. Ce smartphone possède un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 12 mégapixels chacun. La qualité est impressionnante et les options très complètes. De quoi ravir les amateurs de belles photos. En résumé, ce modèle de chez Sony a tout pour conquérir les consommateurs exigeants à la recherche d’un très bon haut de gamme.

Sony Xperia 1 IV, l’alternative au modèle 1 V

Sony Xperia 1 IV L'alternative au Xpéria 1 V € Sony Xperia 5 IV – Smartphone… 941.62€

941.62€ Voir l’offre

1,052.84€ Voir l’offre

1,055.12€ Voir l’offre

1,064.67€ Voir l’offre

1,089.46€ Voir l’offre

1,089.69€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son design soigné

Son design soigné Ses bonnes performances

Ses bonnes performances Son module photo très réussi

Son module photo très réussi Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse Son bel écran Oled On n’aime pas Sa charge rapide pas si rapide

Sa charge rapide pas si rapide Son prix toujours élevé

Son prix toujours élevé Les réglages photos nécessaires

Si vous cherchez un modèle haut de gamme légèrement plus abordable et capable de répondre à toutes vos exigences, vous pouvez aussi vous tourner vers la génération précédente des smartphones Sony, toujours d’actualité en 2024. Le Xperia 1 IV intègre le processeur Snapdragon 8 Gen 1, accompagné de 12 Go de RAM. Il délivre des performances tout aussi satisfaisantes pour le multitâches comme pour le gaming.

Son écran se compose d’une dalle Oled de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement (non adaptatif) de 120 Hz. Vous pouvez déjà constater que ses performances se rapprochent beaucoup de celles du modèle plus récent, le 1 V. Côté photo, il est équipé d’un grand-angle et d’un ultra grande-angle de 12 mégapixels chacun. Un téléobjectif de 10 mégapixels et un zoom optique les accompagnent. La qualité est excellente, mais vous aurez besoin d’avoir certaines connaissances en photographie pour obtenir les réglages parfaits et prendre de magnifiques clichés.

Terminons par l’autonomie un peu décevante pour du haut de gamme, mais qui vous permettra tout de même de tenir une journée complète. Elle est assurée par une batterie de 5000 mAh et une charge rapide 30 W. En résumé ce Sony Xperia 1 IV est un très bon smartphone haut de gamme au prix un peu plus doux (mais pas assez à notre goût) que la dernière génération.

Sony Xperia 5 V, le Sony Xperia compact

Sony Xpéria 5 V Le Sony Xpéria compact € Sony Xperia 5 V Dual-SIM 128 Go Bleu 700€

700€ Voir l’offre

839€ Voir l’offre

849€ Voir l’offre

849€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1,102.08€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son format compact

Son format compact Ses finitions soignées

Ses finitions soignées La qualité photo

La qualité photo L'autonomie généreuse

L'autonomie généreuse Les excellentes performances globales On n’aime pas Sa charge rapide pas si rapide

Sa charge rapide pas si rapide L'absence de téléobjectif

L'absence de téléobjectif Le prix plus cher que la concurrence

Sony est l’une des rares marques à proposer des smartphones compacts en 2024. Le Xperia 5 V est la version réduite du modèle haut de gamme, le 1 V. S’il reprend ces caractéristiques dans les grandes lignes, il ne s’adresse définitivement pas au même public.

Ce modèle, en plus d’être de taille réduite, voit aussi son design simplifié. Exit le dos en verre texturé Gorilla Glass Victus. Il est remplacé par un verre dépoli plus simple, mais aussi moins coûteux. Le bloc photo est aussi plus petit puisqu’il ne possède plus qu’un capteur de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Si les possibilités sont réduites, la qualité des photos elle est toujours aussi bonne. Grâce à sa taille, le smartphone est ergonomique et facilement utilisable à une seule main.

Il est doté d’une dalle Oled de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz dont la définition est légèrement plus faible que sur le 1 V. Elle reste toutefois bien contrastée et lumineuse. Côté performances, sa puce premium Snapdragon 8 Gen 2 répondra à tous vos besoins sans difficulté, même lorsqu’il s’agira de jouer à des jeux mobiles exigeants. L’autonomie est la même que pour son grand frère, une généreuse batterie de 5000 mAh et une charge de 30 W qu’on aurait aimée plus rapide. Ce modèle est une excellente alternative, à la fois plus compacte et plus abordable.

Sony Xperia 5 III, la qualité Sony au meilleur prix

Sony Xperia 5 III La qualité Sony au meilleur prix € Smartphone Sony Xperia 5 III 6.1″… 590.32€

590.32€ Voir l’offre

599.98€ Voir l’offre

619.99€ Voir l’offre

725€ Voir l’offre

787.99€ Voir l’offre

813€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Ses performances polyvalentes

Ses performances polyvalentes La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Son format compact

Son format compact Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Son bon rapport qualité/prix On n’aime pas Son autonomie un peu faible

Son autonomie un peu faible Sa charge trop lente

Ce smartphone Sony haut de gamme est issu d’une ancienne génération, mais il n’en est pas moins très intéressant. Pour un tarif raisonnable (en tout cas quand on parle de Sony), ce Xperia 5 III vous donne accès à une fiche technique complète et impressionnante.

Tout d’abord, il est équipé d’une dalle Oled de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela lui confère un format compact et une qualité d’affichage excellente. Côté puissance, on trouve un processeur Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM. Il est tout à fait satisfaisant dans le cadre d’un usage quotidien et vous permettra même de profiter de quelques jeux mobiles pas trop exigeants. Sa capacité de stockage n’est que de 128 Go mais il vous offre la possibilité de rajouter une carte MicroSD.

La batterie de 4500 mAh n’offre pas l’autonomie la plus généreuse du marché, mais vous permettra de tenir une journée sans difficulté. On est simplement déçu de la charge rapide de 30 W seulement, ce n’est définitivement pas le point fort de Sony. Côté photo par contre, les 3 capteurs de 12 mégapixels capturent de très beaux clichés, de jour comme de nuit, à condition de faire les bons réglages. Ce modèle est donc un smartphone complet et polyvalent vendu à un prix abordable. Il représente donc un très bon choix si vous souhaitez garder la maîtrise de votre budget tout en optant pour la qualité Sony.

Sony Xperia 10 IV, le meilleur rapport qualité/prix

Sony Xperia 10 IV Le meilleur rapport qualité/prix € Sony Xperia 10 IV 5G 128 Go Lavande 200€

200€ Voir l’offre

399.99€ Voir l’offre

419.95€ Voir l’offre

419.95€ Voir l’offre

475€ Voir l’offre On aime Son excellent rapport qualité/prix

Son excellent rapport qualité/prix Ses performances satisfaisantes

Ses performances satisfaisantes Son volet photo réussi

Son volet photo réussi Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse Sa certification IP68 On n’aime pas Sa charge lente

Sa charge lente Son écran 60 Hz uniquement

Entrons dans des eaux tarifaires plus abordables avec le Sony Xperia 10 IV qui propose un rapport qualité/prix très intéressant. À ce prix-là, quelques concessions sont obligatoires au niveau des performances et de la qualité d’affichage, mais il reste un très bon choix.

Parlons justement de l’écran, il s’agit d’une dalle Oled de 6 pouces dont le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz. Si ce format compact le rend facile à utiliser à une main, l’affichage est un peu décevant pour le prix. Côté performance, on trouve une puce Snapdragon 695 5G accompagnée de 6 Go de RAM. Cette dernière offrira fluidité et réactivité tant que l’utilisation reste modérée.

Une batterie de 5000 mAh assure l’autonomie, garantissant de tenir une journée ou plus. Notez toutefois que la charge est assez lente. Enfin, le module photo est des plus convaincants. Il est composé d’un grand-angle de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels également. Ce Sony Xperia 10 IV souffre de quelques faiblesses, certes, mais son rapport qualité/prix reste tout de même très avantageux pour un smartphone Sony.

Sony Xperia 10 V, le plus abordable des smartphones Sony

Sony Xperia 10 V Le plus abordable des smartphones Sony € Smartphone SONY XPERIA 10 V Vert… 320€

320€ Voir l’offre

398.98€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

561.99€ Voir l’offre On aime Son design soigné

Son design soigné Son volet photo réussi

Son volet photo réussi Son format compact

Son format compact Sa légèreté

Sa légèreté Sa polyvalence On n’aime pas Sa charge trop lente

Sa charge trop lente Écran rafraîchi à 60 Hz seulement

Écran rafraîchi à 60 Hz seulement Performances limitées

Terminons cette sélection avec le smartphone dernière génération le plus abordable de chez Sony : le Xperia 10 V. Il s’adresse avant tout à ceux qui recherchent un produit compact, léger (il pèse seulement 159g) et au prix attractif. Cependant, il vous demandera quelques concessions.

La première se trouve au niveau de l’écran. La dalle Oled de 6,1 pouces n’est en effet rafraîchie à 60 Hz. C’est quelque peu décevant pour un smartphone de cette gamme aussi récent, mais cela ne nuit pas à son utilisation, qui est agréable. Côté performances maintenant, on trouve le processeur Snapdragon 695 couplé à 6 Go de RAM. Il est très convaincant pour une utilisation modérée.

Le module photo se compose de 3 objectifs, dont un grand-angle de 48 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle et un téléobjectif de 8 mégapixels chacun. La qualité des clichés est très satisfaisante pour cette gamme de prix. L’autonomie de 5000 mAh est généreuse, on regrette l’absence de charge rapide une fois encore. Terminons avec le fait que son stockage de 128 Go est extensible avec une carte MicroSD. En résumé, si vous êtes un amateur de la qualité Sony et que vous cherchez un mobile au prix contenu, cet Xperia 10 V est le choix idéal.

🤔 Pourquoi choisir un smartphone Sony ?

Les smartphones Sony Xperia se distinguent de la concurrence grâce à plusieurs caractéristiques. Leurs écrans, leur design élégant et la qualité de leurs objectifs photo font la renommée des modèles Xperia 1. Ils offrent une expérience utilisateur de haute qualité, idéale pour les amateurs de multimédia, de photographie ou de jeux vidéo. Sony assure aussi de solides performances en termes de puissance et de réactivité. La marque cible toutefois un marché assez haut de gamme, et pas vraiment le grand public. Si bien que la majorité des modèles ne sont pas des plus accessibles financièrement.

💡Comprendre les gammes des smartphones Xperia

Les gammes de smartphones Sony Xperia sont conçues pour répondre à divers besoins et préférences ainsi qu’au budget des utilisateurs. Cependant, elles ne sont pas toujours faciles à comprendre. Voici un aperçu de ces dernières :

Sony Xperia 1 : Cette série représente le haut de gamme de Sony. Les écrans Oled 4K de qualité supérieure, la qualité photo avancée et les performances globales impressionnantes caractérisent généralement les modèles Xperia 1. Ils ciblent les utilisateurs exigeants à la recherche d’une expérience premium. Sony Xperia 5 Series : Les smartphones Xperia 5 sont une version plus compacte et légèrement moins coûteuse de la série Xperia 1, même s’ils conservent de nombreuses caractéristiques haut de gamme. Ils sont parfaits pour ceux qui recherchent un équilibre entre performances et portabilité. Sony Xperia 10 Series : Ces modèles se situent dans le milieu de gamme, offrant un bon rapport qualité/prix. Ils sont idéaux pour les utilisateurs qui souhaitent des fonctionnalités de qualité sans le coût élevé des modèles haut de gamme.

Le chiffre romain qui se trouve après cette indication représente tout simplement la génération, V étant la dernière.

Ces différentes gammes permettent aux utilisateurs de choisir le smartphone qui correspond le mieux à leurs besoins. Que ce soit en termes de performances, de photo, de gaming ou de budget.

📸 Quel smartphone Xpéria fait les meilleures photos ?

Le Sony Xperia 1 V se distingue comme étant le meilleur photophone Xperia. Ce modèle haut de gamme offre en effet des fonctionnalités photographiques avancées. Notamment grâce à son innovation dans la technologie des objectifs. Trois objectifs (24, 16 et 85-125 mm) équipent ce modèle. Offrant une grande variété de prises de vue, de l’ultra grand-angle au zoom. La partie logicielle n’est pas en reste, de nombreux réglages sont disponibles pour améliorer les clichés. Cette flexibilité, combinée à la qualité des capteurs et à des fonctionnalités avancées de traitement d’image font du Xperia 1 V un smartphone particulièrement attractif pour les amateurs de photographie exigeants.

👉 Nos autres guides sur les smartphones

💶 Nos guides par tranche de prix